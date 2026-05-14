В Волгограде стартовал экомарафон «Зеленая волна»





Волонтеры Волгоградского алюминиевого завода присоединились к ежегодной экологической акции «Зеленая волна». В этом году на аллее Металлургов сотрудники и волонтеры высадили новые деревья и кустарники, сделав пространство еще уютнее и зеленее.

Для многих заводчан участие в акции давно стало доброй традицией и возможностью внести свой вклад в благоустройство завода и города.

В этом году на ВгАЗе появились еще 28 туй, 12 кустов пузыреплодника и дёрена, пять можжевельников и три ели. В прошлом году металлурги высадили березы, ивы, дёрен и пузыреплодник в парке у анодного производства. С каждым годом зеленых зон на промплощадке становится все больше.

– В «Зеленой волне» я участвую уже около пяти лет. Для меня эта акция - не просто посадка деревьев. Это возможность сделать территорию завода красивее и уютнее. Аллея Металлургов – одно из самых важных мест на предприятии, через нее каждый день проходят заводчане. Хочется, чтобы здесь всегда было приятно находиться, – рассказал Юрий Щербаков, председатель Рабочего совета ВгАЗа.





Мария Хомутецкая, менеджер дирекции по персоналу, отметила, что Волгоград участвует в экомарафоне «Зеленая волна» с 2018 года:

– Каждый год сотрудники с удовольствием выходят на озеленение, потому что всем приятно видеть результат своей работы. За время участия в акции мы посадили в парках и общественных пространствах города - розы, клены, рябины, туи и декоративные кустарники. На территории завода тоже стало намного больше зелени – появилась аллея серебристых тополей, парк Металлургов.

– Такие акции очень объединяют людей. Здесь общаешься с коллегами уже вне работы, чувствуешь команду. Когда вокруг красиво и ухоженно, и работать приятно, – поделился волонтер ВгАЗа Александр Попов.





В этом году «Зеленая волна» пройдет в 30 городах России. Участники акции высадят около 2500 деревьев и кустарников. Озеленение территорий и благоустройство общественных пространств городов, где работают предприятия компании РУСАЛ, остаются важной частью ее социальной политики. Этот подход более 20 лет назад заложил основатель компании Олег Дерипаска, уделяя особое внимание развитию комфортной городской среды и поддержке экологических инициатив.

Фото: Дмитрий Панин