Две улицы в центре Волгограда перейдут на одностороннее движение





Внедрение новой схемы движения в центре Волгограда начнется с введения одностороннего движения на двух улицах города. Привыкать к изменениям автомобилистам придется уже завтрашним утром.

- Для удобства водителей новая схема движения в Центральном районе будет вводиться поэтапно, - сообщили в пресс-службе мэрии. – С завтрашнего дня одностороннее движение вводится на улицах Пархоменко и Новороссийской.

По улице Пархоменко лишь в одну сторону горожане смогут проехать по направлению от улицы Кубанской в сторону Невской. На Новороссийской дорожные «кирпичи» установят от Невской до Кубанской.





Напомним, что из-за масштабной реконструкции площади Павших Борцов важные изменения коснутся и других оживленных направлений в центре города.

- Односторонними становятся участки автомобильных проездов по улице Володарского по направлению движения от ул. Коммунистической до ул. Балонина, улице Пархоменко по направлению движения от ул. Кубанской до ул. Невской, улице Новороссийской по направлению движения от ул. Невской до ул. Кубанской. Также отменяется сквозное движение по ул. Мира в границах улиц Володарского и Гоголя (через площадь Павших борцов). При этом участок ул. Мира от ул. Володарского по направлению движения в сторону Аллеи Героев становится односторонним, - уточнили в мэрии.

Контракт на благоустройство площади Павших Борцов выиграло МБУ «Северное». Оценив свою работу в 291 миллион рублей, представители бюджетного учреждения остались вне досягаемости конкурентами.

Комплекс работ включает в себя демонтаж трибун, лестниц, скульптурной композиции Александра Невского, вырубка аварийных деревьев. Также специалисты высадят на площади ели, катальпы, бирючину и сирень, обустроят цветники и уложат рулонный газон. Демонтированная гранитная облицовка будет взращена на место после восстановления бетонного основания подпорных стенок и трибун. Изюминкой площади станет покрытие гранитной брусчаткой.

