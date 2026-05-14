В Волгограде готовят цистерны с водой на три дня с 15 по 17 мая





В Волгограде специалисты ресурсоснабжающей организации приступили к подготовке автоцистерн для подвоза воды жителям трех районов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов будут обеспечены водой на все время масштабных работ по ремонту и обслуживанию сетей.





Все цистерны перед заполнением воды пройдут дополнительную промывку и дезинфекцию. После заполнения питьевой водой, сотрудники лаборатории дополнительно проведут проверку для подтверждения качества.

Подвоз воды начнется уже с утра 15 мая.

Напомним, что основательный ремонт на очистных проводился на севере Волгограда 9 лет назад. Планируется, что со всем объемом работ сотрудники Концессий совместно с подрядчиками управятся за два дня – вода вернется в дома жителей Волгограда после отключения 17 мая.







