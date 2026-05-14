



В Волгоградской области до конца дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. МЧС России объявило в регионе экстренное штормовое предупреждение.

- В период 14:30-15:30 ч. 14.05.2026 до конца суток 14.05.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в сообщении спасателей.

Отметим, специалисты рекомендуют волгоградцам проявлять бдительность, избегать близкого нахождения к рекламным конструкциям и деревьям. Ранее о разгуле стихии жителей региона предупреждал Гидрометцентр.

