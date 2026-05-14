



В Волгоградской области медленно, но верно начинается один из самых «острых» сезонов в году. По прогнозам специалистов, пик активности мошки – гнуса, развивающегося в согревающейся воде, придется примерно на середину июня.

– Даже в Волгоградской области, не говоря уже о регионах в верховьях Волги, зима была поистине роскошной. Холодная весна с обилием дождей так же сказались на количестве попавшей в каскад воды, – рассказывает волгоградский энтомолог Галина Мельникова. – Специалистам даже пришлось регулировать количество сбросов, чтобы на территории региона не было серьезных подтоплений. В итоге воду пропустили через Ахтубу, она прошла через Волго-Ахтубинскую пойму, напитав и ерики, и озера – как искусственные, так и естественные, и пойменные луга. Все это, безусловно, поспособствовало массовому размножению мошки и комара на личиночной стадии.





С уменьшением количества сбрасываемой воды личинку гнуса ждут стремительные метаморфозы, отмечает специалист.

– Уже в эти дни Волжская ГЭС уменьшит сбросы, и каждые сутки количество воды будет сокращаться на 1000 кубометров – комментирует Галина Мельникова. – Произойдет ее отмежевание в Волго-Ахтубинской пойме, в свое привычное русло в скором времени вернется и Волга. Вода в береговой зоне достаточно быстро согреется, и уже к концу мая с водохранилища, поймы и из Волги вылетит мошка.

В Волгограде пик жужжаще-гудящего сезона придется на 10-14 июня. А вот в районах Волгоградской области массовый «парад» гнуса начнется чуть раньше.

– В Дону, Медведице и в Хопре вода уже к сегодняшнему дню прогрелась до 20 градусов, – добавляет Галина Мельникова. – Процессы развития мошки проходят быстрее, поэтому единичных насекомых жители могут замечать уже сегодня. Однако массовый вылет в тех местах состоится в третьей-четвертой декаде мая.

Галина Мельникова замечает, что даже краткосрочные прогнозы могут измениться буквально в течение нескольких часов.

– Климат меняется не ежедневно, а ежечасно. Атмосферные осадки в верховьях Волги могут повлиять на уровень воды, а, значит, и на количество насекомых, – заключает энтомолог.

В прошлом году из-за экстремальной засухи в Волгоградской области случился и необычайно короткий сезон гнуса. Этим же летом специалисты предупреждают о полноценном «круге почета» мошки, ставшей головной болью всех волгоградцев.

– Затопление Волго-Ахтубинской поймы было минимальным. После того, как водоемы заполнились водой, случился резкий сброс. При этом из-за малоснежной зимы и практически полного отсутствия осадков его пиковые значения держались всего два дня, – рассказывала специалист. – Локальные дожди, прошедшие в том числе в Волго-Ахтубинской пойме, не повлияли на численность имаго комаров. Почва успела впитать часть влаги, но для насекомых такое количество оказалось весьма незначительным. Сейчас мы видим как раз единичную мошку, которая начала сезон на пару недель раньше обычного.

