В Новоаннинском районе Волгоградской области пройдет церемония прощания с участником СВО Русланом Арибжановым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», мужчине было 49 лет. Он родился в городе Кариш Узбекской Республики. С 1994 по 1996 годы проходил срочную службу. Когда началась специальная военная операция, принял решение идти в БАРС (боевой армейский резерв страны). 8 июня 2025 года в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины Руслан Арибжанов погиб.