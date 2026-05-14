Сегодня, 14 мая, участники Форума представительных органов муниципальных образований России, который проходит в Волгограде, открыли мемориальную доску защитнику легендарного Дома Павлова – снайперу Гаре Бадмаевичу Хохолову.

Этого бесстрашного воина, который долгое время значился в списках как Неизвестный солдат, называют 25-ым защитником Дома Павлова. Мемориальная доска с его именем появилась на объекте культурного наследия «Барельеф, посвященный героической обороне Дома Павлова».

Гаря Бадмаевич Хохолов родом из Калмыкии. Присутствующий на торжественной церемонии глава Элисты - председатель Элистинского городского Собрания Максим Сорокин сообщил, что трепетно относится к таким мероприятием, так как Сталинградская битва тесно связана с историей его семьи.

- Для меня это личное. Здесь при обороне Сталинграда погиб мой дед, - рассказал Максим Сорокин. - Волгоград - в город, который хочется приезжать. Не зря его называют столицей патриотизма - здесь особый дух, дух победителей.

На Форум представительных органов муниципальных образований России прибыли порядка 30 участников из 14 муниципалитетов страны. В течение трёх дней в Волгограде они обсудят вопросы благоустройства общественных территорий и патриотического воспитания подрастающего поколения.

