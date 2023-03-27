Общество

«А вас попросим удалиться»: в Волгограде собрание по переименованию в Сталинград закрыли для СМИ

Общество 27.03.2023 15:44
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27.03.2023 15:44



В Волгограде около ста человек сегодня, 27 марта, собрали в лицее №8 «Олимпия» по вопросу возможного переименования в Сталинград. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», основной темой обсуждения с волгоградцами стала перспектива проведения референдума. Примечательно, что представителей СМИ организаторы спустя полчаса с начала мероприятия попросили покинуть зал, оставшись тет-а-тет с горожанами. 

По информации собственного источника информагентства, решение о проведении очных встреч с волгоградцами было принято после нескольких публикаций в СМИ, в которых сообщалось о готовящейся в Волгограде агитации по вопросу о переименовании в Сталинград. При этом подчеркнем, что о сегодняшнем собрании в лицее №8 «Олимпия» журналистам стало известно совершенно случайно за несколько часов до мероприятия. Официально журналистов никто не приглашал. 


По информации корреспондента «Высоты 102», перед собравшимися уже выступил спикер областной думы Александр Блошкин. Основная мысль его выступления – в Волгограде не планируют проводить референдум в день голосования, чтобы повысить явку. 

– Референдума в Единый день голосования о переименовании в Сталинград не будет, – заявил Александр Блошкин, добавив, что и решения о проведении референдума не стоит ждать в ближайшее время – ни через неделю, ни через две, ни даже через месяц. 

– После вступительной речи нас, корреспондентов, достаточно вежливо попросили на выход. Собрание продолжается за закрытыми дверями, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102».  


Напомним, что Общественный совет по вопросу переименования Волгограда был создан в декабре 2022 года. Тогда же прозвучала информация о том, что решение о проведении референдума, вероятнее всего, примут не раньше мая. Также сообщалось, что на протяжении нескольких месяцев, начиная с декабря, в регионе будут выявлять мнение жителей. Однако позже стало известно о том, что активные действия поставили на пузу. 

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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