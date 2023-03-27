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Бочаров назвал сроки запуска новой ветки коллектора в Волгограде

Главное 27.03.2023 16:00
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27.03.2023 16:00



Сегодня, 27 марта, губернатор Андрей Бочаров проинспектировал окончание работ по прокладке через пойму реки Царица в Волгограде новой ветки канализационного коллектора. На стройплощадке, которая развернулась в сквере Пушкина вблизи главной КНС Волгограда, глава региона сообщил сроки запуска этого коммунального объекта.



- Задача выполнена достойно и с современными материалами. Участок будет служить столетие. В течение сегодняшнего дня коллектор будет перестроен с пусконаладки на плановую работу, - заявил Андрей Бочаров на выездном совещании на строительной площадке.
В настоящее время строительство подземной канализационной нитки-дублера полностью завершено. Ее протяженность составляет 475 метров. Трубу прокладывали через пойму реки Царица методом горизонтального направленного бурения. Специалисты выполнили реконструкцию дюкерных переходов спирально-навивным методом, устроили ревизионные камеры. По сравнению с существующими ветками коллектора пропускная способность нового выше в 1,5 раза.



Губернатор подчеркнул, что решение, принятое по прокладке дополнительного коллектора, было своевременным и правильным. Это позволит перейти к следующему сложному этапу — санации построенных в 60-70-х годах прошлого века двух ниток коллектора в пойме Царицы и выбору метода ремонта изношенных сетей.
Напомним, ранее на прямой линии с жителями губернатор Андрей Бочаров заявил о стартовавшем обследовании системы водоотведения в Волгограде. Мониторинг, который будет проводиться в течение всего 2023 года, поможет выявить «узкие» места и сформировать предложения по реконструкции, строительству или ремонту для включения в комплексный 10-летний план развития Волгограда. Решение об этом исследовании было принято после ликвидации коммунальной аварии на коллекторе в 2022 году.



Почему раскопали сквер Пушкина? Справка.
Сточные воды на главную КНС Волгограда поступают по трем направлениям:
- от Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Центрального районов — по самотечному канализационному коллектору по ул. Советской;
- от Дзержинского района – по самотечному канализационному коллектору по ул. Краснознаменской;
- от Ворошиловского и Советского районов — по самотечному канализационному коллектору по ул. Циолковского с пересечением речки Пионерка тремя дюкерными переходами.
Объединение потоков в единый происходит в камере в сквере Пушкина, откуда стоки поступают в приемное отделение главной КНС, введенной в 1975 году. От него — через современные подводные дюкеры на станцию очистки острова Голодный, где по федеральному и региональному проектам «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» ведётся строительство сооружений биологической очистки.
Фото: администрации Волгоградской области

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