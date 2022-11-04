Бочаров: авария на коллекторе в Волгограде ликвидирована









Сегодня, 4 ноября, на место ликвидации аварии на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда прибыл губернатор Андрей Бочаров. Глава региона оценил сделанное и поставил ряд задач, решение которых позволит предотвратить подобные инциденты.





- По состоянию на 4 ноября коммунальная авария на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда ликвидирована. Все системы жизнеобеспечения Волгограда, в том числе на территории Ворошиловского и Советского районов города, работают в штатном режиме, - заявил губернатор. - Но при этом в связи с заполнением системы водоснабжения и выравниванием давления наблюдаются нарушения работы на отдельных участках. Проводятся работы по их оперативному устранению.





Андрей Бочаров также сообщил, что поэтапно, по согласованию с Роспотребнадзором, возвращаются к плановой работе образовательные учреждения, которые на время аварийно-восстановительных работ на коллекторе переводились на удаленный режим.





Напомним, накануне рабочие завершили монтаж второй (резервной) нитки трубопровода.













Специалисты доложили губернатору о ситуации на объекте, где в настоящее время ведется обратная засыпка котлована песком и необходимая проливка водой. Потом, по технологии, будет проведена засыпка грунтом и работы по благоустройству территории. - На всех этапах ликвидации сложнейшей аварии на канализационном коллекторе города Волгограда необходимо отметить высокий уровень взаимодействия, профессионализма, самоотдачи специалистов коммунальных и аварийных служб города и области, подрядных организаций, поставщиков оборудования, материалов и труб, Главного управления МЧС по Волгоградской области, социальных служб и организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населения, — подчеркнул губернатор. — Благодаря работе в круглосуточном режиме в сложнейших погодных условиях десятков специалистов, которые, несмотря на ночь, дождь, ветер, холод, устраняли эту аварию, удалось в кратчайшие сроки, даже по меркам нормативов для таких масштабных аварий, устранить ее и восстановить поэтапную работу коммунального хозяйства города.





Губернатор предложил поощрить специалистов, принимавших участие в ликвидации аварии, представить предложения по отличившимся.

Работы по ремонту второй нитки коллектора стартовали сразу после возобновления подачи водоснабжения потребителям. Аварийно-восстановительные бригады работают по устранению коммунального происшествия с 28 октября.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области