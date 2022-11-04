Бочаров: авария на коллекторе в Волгограде ликвидирована

Общество 04.11.2022 14:35
0
04.11.2022 14:35
Сегодня, 4 ноября, на место ликвидации аварии на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда прибыл губернатор Андрей Бочаров. Глава региона оценил сделанное и поставил ряд задач, решение которых позволит предотвратить подобные инциденты.
- По состоянию на 4 ноября коммунальная авария на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда ликвидирована. Все системы жизнеобеспечения Волгограда, в том числе на территории Ворошиловского и Советского районов города, работают в штатном режиме, - заявил губернатор. - Но при этом в связи с заполнением системы водоснабжения и выравниванием давления наблюдаются нарушения работы на отдельных участках. Проводятся работы по их оперативному устранению.
Андрей Бочаров также сообщил, что поэтапно, по согласованию с Роспотребнадзором, возвращаются к плановой работе образовательные учреждения, которые на время аварийно-восстановительных работ на коллекторе переводились на удаленный режим.
Напомним, накануне рабочие завершили монтаж второй (резервной) нитки трубопровода.
Специалисты доложили губернатору о ситуации на объекте, где в настоящее время ведется обратная засыпка котлована песком и необходимая проливка водой. Потом, по технологии, будет проведена засыпка грунтом и работы по благоустройству территории.
- На всех этапах ликвидации сложнейшей аварии на канализационном коллекторе города Волгограда необходимо отметить высокий уровень взаимодействия, профессионализма, самоотдачи специалистов коммунальных и аварийных служб города и области, подрядных организаций, поставщиков оборудования, материалов и труб, Главного управления МЧС по Волгоградской области, социальных служб и организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населения, — подчеркнул губернатор. — Благодаря работе в круглосуточном режиме в сложнейших погодных условиях десятков специалистов, которые, несмотря на ночь, дождь, ветер, холод, устраняли эту аварию, удалось в кратчайшие сроки, даже по меркам нормативов для таких масштабных аварий, устранить ее и восстановить поэтапную работу коммунального хозяйства города.
Губернатор предложил поощрить специалистов, принимавших участие в ликвидации аварии, представить предложения по отличившимся.
Работы по ремонту второй нитки коллектора стартовали сразу после возобновления подачи водоснабжения потребителям. Аварийно-восстановительные бригады работают по устранению коммунального происшествия с 28 октября.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области
«В одночасье лишились всего»: пожар оставил без крова семью с пятью детьми под Волгоградом04.11.2022 18:33
Общество 04.11.2022 18:33
Краснова и Володина просят не допустить передачу транспорта Волгограда в концессию04.11.2022 17:34
Общество 04.11.2022 17:34
«Мы никому не нужны»: жильцы аварийной двухэтажки в Волгограде остались в зиму без тепла и УК04.11.2022 16:43
Общество 04.11.2022 16:43
Новый канализационный коллектор проложат в пойме реки Царица в Волгограде04.11.2022 15:20
Общество 04.11.2022 15:20
«Народу - тьма»: сотни людей прошли крестным ходом по центру Волгограда 4 ноября04.11.2022 13:42
Общество 04.11.2022 13:42
Дачные автобусы перестанут ходить в Волгограде с 7 ноября04.11.2022 12:00
Общество 04.11.2022 12:00
Пешеходный центр и крестный ход: как празднуют 4 ноября в Волгограде04.11.2022 10:26
Общество 04.11.2022 10:26
Волгоградцам рассказали о самом теплом праздничном дне04.11.2022 09:11
Общество 04.11.2022 09:11
Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен: что подорожало и подешевело03.11.2022 20:41
Общество 03.11.2022 20:41
В центре Волгограда ввели ограничения: перекрыты улица и площадь03.11.2022 20:18
Общество 03.11.2022 20:18
Волгоградцев с 30 ноября вывезут самолетами к Красному морю03.11.2022 18:09
Общество 03.11.2022 18:09
Защитные костюмы и спальники: мобилизованным волгоградцам в зону СВО отправили допснаряжение03.11.2022 17:13
Общество 03.11.2022 17:13
На Украине погиб 28-летний доброволец из Волгограда Евгений Орлов03.11.2022 16:15
Общество 03.11.2022 16:15
Подвалы многоквартирных домов в Волгограде проверяют инспекторы03.11.2022 15:13
Общество 03.11.2022 15:13
Крестный ход в Волгограде 4 ноября пройдет по другому маршруту03.11.2022 12:36
Общество 03.11.2022 12:36