Общество

Бочаров: авария на коллекторе в Волгограде ликвидирована

Общество 04.11.2022 14:35
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04.11.2022 14:35



Сегодня, 4 ноября, на место ликвидации аварии на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда прибыл губернатор Андрей Бочаров. Глава региона оценил сделанное и поставил ряд задач, решение которых позволит предотвратить подобные инциденты. 

По состоянию на 4 ноября коммунальная авария на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда ликвидирована. Все системы жизнеобеспечения Волгограда, в том числе на территории Ворошиловского и Советского районов города, работают в штатном режиме, - заявил губернатор. - Но при этом в связи с заполнением системы водоснабжения и выравниванием давления наблюдаются нарушения работы на отдельных участках. Проводятся работы по их оперативному устранению.

Андрей Бочаров также сообщил, что поэтапно, по согласованию с Роспотребнадзором, возвращаются к плановой работе образовательные учреждения, которые на время аварийно-восстановительных работ на коллекторе переводились на удаленный режим.

Напомним, накануне рабочие завершили монтаж второй (резервной) нитки трубопровода.



Специалисты доложили губернатору о ситуации на объекте, где в настоящее время ведется обратная засыпка котлована песком и необходимая проливка водой. Потом, по технологии, будет проведена засыпка грунтом и работы по благоустройству территории. 
- На всех этапах ликвидации сложнейшей аварии на канализационном коллекторе города Волгограда необходимо отметить высокий уровень взаимодействия, профессионализма, самоотдачи специалистов коммунальных и аварийных служб города и области, подрядных организаций, поставщиков оборудования, материалов и труб, Главного управления МЧС по Волгоградской области, социальных служб и организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населения, — подчеркнул губернатор. — Благодаря работе в круглосуточном режиме в сложнейших погодных условиях десятков специалистов, которые, несмотря на ночь, дождь, ветер, холод, устраняли эту аварию, удалось в кратчайшие сроки, даже по меркам нормативов для таких масштабных аварий, устранить ее и восстановить поэтапную работу коммунального хозяйства города. 



Губернатор предложил поощрить специалистов, принимавших участие в ликвидации аварии, представить предложения по отличившимся.       
 
Работы по ремонту второй нитки коллектора стартовали сразу после возобновления подачи водоснабжения потребителям. Аварийно-восстановительные бригады работают по устранению коммунального происшествия с 28 октября.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области

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