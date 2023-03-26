Спорт

Волгоградский «Каустик» выбыл из Кубка России после проигрыша «Зениту»

Спорт 26.03.2023 21:08
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26.03.2023 21:08



В  четвертьфинале мужского Кубка России по гандболу, который состоялся накануне, 25 марта, «Каустик» на домашней площадке уступил  представителю суперлиги питерскому  "Зениту" со счётом 30:39.
 
В предыдущих двух стадияx волгоградцы прошли клубы "Агбузат" и «МССУОР №2-Академия». Коллектив из Питера оказался первой командой из элитного дивизиона, с которым встретился "Каустик" в этом розыгрыше Кубка. Как сообщает ИА "Высота 102", гости вышли вперёд уже на 2-й минуте. А хозяева ответный мяч забросили почти сразу же. Автором гола стал Сергей Палащенко, которому успешно удалось отличиться с центральной зоны.



В дальнейшем гости несколько раз отрывались на 3-4 гола от своих соперников. После 10-й минуты матча "Каустик" забил три безответных мяча. Его авторами стали Денис Приказчиков,  Даниил Галкин и Даниил Кольцов. Последний эффективно реализовал семиметровый бросок. А два других очка волгоградскому клубу принесли реализация позиционных атак. До конца тайма волгоградцы продолжили оказывать достойное сопротивление "Зениту". Особенно стоит отметить Даниила Кольцова, который за первую половину игры забил 4 раза. На перерыв команды ушли со счётом 18:15 в пользу гостей.
 


После возобновления встречи "Каустик" дважды смог реализовать свои шансы. Артём Веденский и Кирилл Кремнёв своими результативными бросками сумели усилить интригу в поединке. Однако в дальнейшем ход матча оставался полностью за "Зенитом". Гости не подпускали противников на близкое расстояние. К середине матча стал проявляться разный уровень двух клубов.



Более мастеровитые и опытные гандболисты из Питера хладнокровно и на классе использовали свои моменты. В то время как волгоградцы, допуская ошибки, могли рассчитывать лишь на голы, которые не позволяли отпускать оппонентов на большое расстояние. Но за 10 минут до конца гости всё же совершили решающий рывок, который обеспечил им итоговую победу. Подуставшие игроки "Каустика" стали слишком часто пропускать атаки "Зенита" и, те, благодаря отличной реализации, выиграли со счётом 39:30. Самыми результативными игроками  волгоградской команды стали Даниил Иванов и Сергей Палащенко, которые набрали восемь и четыре очка соответственно.
 
"Каустик" завершил борьбу за Кубок России и теперь может сконцентрироваться на битве за выход в Суперлигу. Впереди коллектив Рафаэля Самитова ждёт пора решающих встреч в чемпионате.

Иван Тюгаев

Фото клуба "Каустик" VK.com

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