В Волгограде семья из трех человек отравилась угарным газом

Происшествия 26.03.2023 15:55
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26.03.2023 15:55
Три человека, среди которых 12-летняя девочка, госпитализированы в больницу Волгограда с отравлением угарным газом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, всех троих доставили в больничный комплекс с одного адреса. Предположительно, это члены одной семьи: 44-летняя женщина, 20-летний парень и 12-летняя девочка. Тревожный вызов поступил из Дзержинского района Волгограда с улицы Двинской.
Известно, что дом, в котором они проживают, двухэтажный, 1949 года постройки. Согласно открытым данным, горячее водоснабжение здесь осуществляется за счет газовых колонок в квартирах.
По предварительной информации, отравление произошло из-за неисправности газовой колонки.
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