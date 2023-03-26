В Волгограде семья из трех человек отравилась угарным газом









Три человека, среди которых 12-летняя девочка, госпитализированы в больницу Волгограда с отравлением угарным газом.

Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, всех троих доставили в больничный комплекс с одного адреса. Предположительно, это члены одной семьи: 44-летняя женщина, 20-летний парень и 12-летняя девочка. Тревожный вызов поступил из Дзержинского района Волгограда с улицы Двинской.

Известно, что дом, в котором они проживают, двухэтажный, 1949 года постройки. Согласно открытым данным, горячее водоснабжение здесь осуществляется за счет газовых колонок в квартирах.

По предварительной информации, отравление произошло из-за неисправности газовой колонки.



