Волгоградца осудили за уклонение от призыва

Расследования 24.03.2023 17:00
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24.03.2023 17:00
Дзержинский районный суд Волгограда признал местного жителя по имени Филипп виновным в уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, молодому человеку по ч.1 ст. 328 УК РФ назначили штраф в сумме 10 тысяч рублей.
Судом установлено, что волгоградец по повестке, в которой расписался, был обязан явиться в назначенный срок в военный комиссариат, но не сделал этого.
- Призывник, не желавший служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, совершил уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, - сообщили в суде.
Подсудимый признал вину полностью. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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