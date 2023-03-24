Волгоградца осудили за уклонение от призыва









Дзержинский районный суд Волгограда признал местного жителя по имени Филипп виновным в уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, молодому человеку по ч.1 ст. 328 УК РФ назначили штраф в сумме 10 тысяч рублей.

Судом установлено, что волгоградец по повестке, в которой расписался, был обязан явиться в назначенный срок в военный комиссариат, но не сделал этого.

- Призывник, не желавший служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, совершил уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, - сообщили в суде.

Подсудимый признал вину полностью. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



