Вылетевший в Волгоград самолет вернулся в Москву из-за неисправности









Пассажиры рейса Москва-Волгоград прибыли в аэропорт назначения на два часа позже запланированного времени из-за неисправности самолета.

Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, при выполнении полета по маршруту Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за срабатывания индикации датчика температуры выхлопных газов. Решение о возврате на аэродром вылета принял командир воздушного судна.

Инцидент произошел 23 марта. В итоге рейс № 6967 Москва (Шереметьево) - Волгоград все же благополучно улетел из столицы. Вылет был совершен в 21:15. Приземлился самолет в Волгограде в 22:52.



