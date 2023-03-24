Вылетевший в Волгоград самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Происшествия 24.03.2023 14:51
0
24.03.2023 14:51
Пассажиры рейса Москва-Волгоград прибыли в аэропорт назначения на два часа позже запланированного времени из-за неисправности самолета.
Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, при выполнении полета по маршруту Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за срабатывания индикации датчика температуры выхлопных газов. Решение о возврате на аэродром вылета принял командир воздушного судна.
Инцидент произошел 23 марта. В итоге рейс № 6967 Москва (Шереметьево) - Волгоград все же благополучно улетел из столицы. Вылет был совершен в 21:15. Приземлился самолет в Волгограде в 22:52.
В Волжском воспламенилась пассажирская «Газель»24.03.2023 15:53
Происшествия 24.03.2023 15:53
Мошенники заманивают волгоградцев предложениями о зарплате до 25 тысяч в день24.03.2023 15:17
Происшествия 24.03.2023 15:17
Волгоградка пять раз воткнула нож в спину и грудь сожителя24.03.2023 12:57
Происшествия 24.03.2023 12:57
В Волжском чиновники подожгли камыш в районе очистных сооружений24.03.2023 12:29
Происшествия 24.03.2023 12:29
Под Волгоградом автослесарь угнал Ford Focus клиентки24.03.2023 11:51
Происшествия 24.03.2023 11:51
В Волгограде опьяненный водитель сбил ребенка24.03.2023 09:48
Происшествия 24.03.2023 09:48
Под Волгоградом вскрыли гараж с сомнительным алкоголем24.03.2023 09:36
Происшествия 24.03.2023 09:36
Два хлопка взбудоражили жителей Котово вечером 23 марта23.03.2023 21:33
Происшествия 23.03.2023 21:33
Около озера лотосов под Волгоградом потушили крупный ландшафтный пожар23.03.2023 20:13
Происшествия 23.03.2023 20:13
В Волгограде в результате происшествия на желдороге повреждены вагоны и инфраструктура23.03.2023 12:38
Происшествия 23.03.2023 12:38
В Волгоградской области мужчина взял 3,6 млн рублей в кредит и отдал их лжеброкеру23.03.2023 11:26
Происшествия 23.03.2023 11:26
Пора на грядки: в Волжском досрочно запускают дачные маршруты23.03.2023 10:51
Происшествия 23.03.2023 10:51
В Камышине водитель из-за ЧП в салоне на ходу катапультировалась из авто23.03.2023 10:27
Происшествия 23.03.2023 10:27
В Волгограде автобус возле ж/д вокзала сбил пенсионерку: видео23.03.2023 10:05
Происшествия 23.03.2023 10:05
В Волгоградской области погиб куривший на балконе 46-летний мужчина23.03.2023 09:33
Происшествия 23.03.2023 09:33