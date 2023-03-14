Депутаты Волгоградской облдумы засекретили свои декларации о доходах

Депутаты Волгоградской облдумы 14 марта проголосовали за поправки в региональный закон о статусе депутатов, касающиеся порядка предоставлений сведений о доходах. Внесенный в повестку дня вопрос не вызвал никаких дискуссий у народных избранников. Лишь представители фракции КПРФ заявили, что воздержатся от голосования по данному вопросу.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», теперь сведения о доходах и имуществе депутатов не будут доступны для избирателей, как это было раньше. Декларации депутаты будут подавать в комиссию по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции. Так, на официальном сайте регпарламента будет размещаться лишь обобщенная информация об исполнении депутатами думы обязанности предоставить сведениях о доходах. При этом в такой информации будут отсутствовать персональные данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо и его имущество.

Как говорится в пояснительной записке, изменения вносятся в связи с «совершенствованием антикоррупционного регионального законодательства», а также на основании принятых ранее федеральных нормативных актов.

Также сегодня депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий своих коллег в случае, если они не будут появляться на заседаниях регпарламента в течение полугода. При этом депутату, которого могут лишить мандата, надо будет прогуливать заседания полгода подряд.