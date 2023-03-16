

















К реальному лишению свободы приговорены супруги, забиравшие деньги у волгоградских пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, жители Ростова-на-Дону – 23-летняя женщина и её 35-летний сожитель стали преступниками, согласившись на предложенную в интернете работу в качестве курьеров.





Так называемая работа заключалась в обмане пенсионеров, которым звонили злоумышленники и пугали их сообщениями о том, что их близкие попали в ДТП, требуя «выкуп» за освобождение родственников от уголовной ответственности.





Роль семейной пары заключалась в том, чтобы приехать к жертвам мошенников и забрать у них деньги. Жертвами аферистов стали три пенсионерки, у которых они в мае 2022 года забрали более 700 тысяч рублей. Наличные супруги переводили на счета организаторов преступлений, оставляя себе небольшой процент.





Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а его сожительницу - к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения её ребенком 14 летнего возраста.





Видео ГУ МВД по Волгоградской области