Здравоохранение

В Волгоградской области на 17% снизился уровень заболеваемости ОРВИ

Здравоохранение 14.03.2023 08:04
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14.03.2023 08:04



В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ снизился по сравнению с предыдущей неделей на 17%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом случаев гриппа зарегистрировано не было. 

В Волгоградской области фиксируются негриппозные вирусы -  в большей степени риновирус, аденовирус, РС-вирус, бокавирус и COVID-19.

Несмотря на спад заболеваемости  ОРВИ, в 7 образовательных учреждениях региона на прошлой неделе вводился карантин из-за того, что количество заболевших детей превысило 20% от численности классов. 

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