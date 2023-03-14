В Волгоградской области на 17% снизился уровень заболеваемости ОРВИ

Здравоохранение 14.03.2023 08:04
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14.03.2023 08:04
В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ снизился по сравнению с предыдущей неделей на 17%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом случаев гриппа зарегистрировано не было.
В Волгоградской области фиксируются негриппозные вирусы - в большей степени риновирус, аденовирус, РС-вирус, бокавирус и COVID-19.
Несмотря на спад заболеваемости ОРВИ, в 7 образовательных учреждениях региона на прошлой неделе вводился карантин из-за того, что количество заболевших детей превысило 20% от численности классов.
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