Саратовскому водителю грозит лишение прав за езду по Волжскому

Расследования 13.03.2023 16:37
0
13.03.2023 16:37
Водителя кроссовера Мазда СХ-9 задержали за езду по встречной и тротуару в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 42-летний мужчина сообщил в отделе полиции, что приехал из Саратова и растерялся.
- Приехал в Волжский к друзьям из Саратова и перепутал поворот. Повернул не направо, а налево, - пояснил нарушитель.
Видеозапись, на которой была зафиксирована иномарка, двигавшаяся по встречной полосе движения по улице Свердлова (кольцевое движение) и тротуару, была размещена 5 марта текущего года в социальных сетях.
Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя.
В отношении мужчины составлены два административных материала. За езду по тротуару ему назначен штраф в размере 2 тысячи рублей. За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушителю грозит лишение прав управления на срок до 6 месяцев.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Сотрудники ФСБ разрушили брак волгоградки с иностранцем13.03.2023 15:04
Расследования 13.03.2023 15:04
«Имитировал женский голос»: в Волгограде будут судить секс-мошенника13.03.2023 13:19
Расследования 13.03.2023 13:19
Под Волгоградом 64-летний гость убил хозяина ножом в сердце13.03.2023 12:53
Расследования 13.03.2023 12:53
Мошенник выманил у жителя Михайловки 1 млн рублей за криптовалюту13.03.2023 09:42
Расследования 13.03.2023 09:42
Названа предварительная причина массового ДТП в Саратовской области, где пострадали волгоградцы13.03.2023 07:59
Расследования 13.03.2023 07:59
Волгоградские следователи занялись чиновниками из-за отрезанных паводком домов детей-сирот11.03.2023 17:52
Расследования 11.03.2023 17:52
«Это уже не наша Фонтанка»: волжане подали в суд на мэрию из-за сноса деревьев на исторической улице11.03.2023 08:28
Расследования 11.03.2023 08:28
Осужденный за подготовку теракта волгоградский подросток сбежал с семьей из России10.03.2023 20:05
Расследования 10.03.2023 20:05
«Гранату и коноплю подкинули»: строитель потребовал отмены приговора в волгоградском суде10.03.2023 16:54
Расследования 10.03.2023 16:54
В Еланском районе Волгоградской области из-за угрозы подтоплений привлекли спецтехнику10.03.2023 13:52
Расследования 10.03.2023 13:52
Следователи СК ищут очевидцев гибели пенсионерки в салоне троллейбуса в Волгограде10.03.2023 12:32
Расследования 10.03.2023 12:32
«Решения по просьбам не принимал»: генерал СК Михаил Музраев выступил в прениях09.03.2023 17:51
Расследования 09.03.2023 17:51
Проиграл и прогулял: похитившего 1 кг золота менеджера скупки осудят в Волгограде09.03.2023 15:49
Расследования 09.03.2023 15:49
Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по обращению жителей поселка под Волгоградом09.03.2023 08:05
Расследования 09.03.2023 08:05
В Волгограде ищут очевидцев падения из маршрутки 19-летней пассажирки07.03.2023 15:28
Расследования 07.03.2023 15:28