Саратовскому водителю грозит лишение прав за езду по Волжскому











Водителя кроссовера Мазда СХ-9 задержали за езду по встречной и тротуару в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 42-летний мужчина сообщил в отделе полиции, что приехал из Саратова и растерялся.

- Приехал в Волжский к друзьям из Саратова и перепутал поворот. Повернул не направо, а налево, - пояснил нарушитель.

Видеозапись, на которой была зафиксирована иномарка, двигавшаяся по встречной полосе движения по улице Свердлова (кольцевое движение) и тротуару, была размещена 5 марта текущего года в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя.

В отношении мужчины составлены два административных материала. За езду по тротуару ему назначен штраф в размере 2 тысячи рублей. За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушителю грозит лишение прав управления на срок до 6 месяцев.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



