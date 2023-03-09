В Волгограде автобус № 88 столкнулся с легковушкой

В Волгограде вечером 9 марта пассажирский автобус №88 столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал.

Авария, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла в Советском районе Волгограда на территории поселка Горьковский.

– По предварительным данным, водитель Skoda, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом марки «ЛИАЗ», следовавшим по маршруту №88, – сообщили в региональном главке полиции ИА «Высота 102». – В салоне автобуса в момент аварии находился один пассажир.