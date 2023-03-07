Жительнице Волгограда за мнимую инвалидность грозит до 8 лет колонии

В Тракторозаводский районный суд Волгограда поступило уголовное дело о покушении на дачу взятку за мнимую инвалидность. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, сумма взятки составила 120 тысяч рублей.

— Прокурор Тракторозаводского района Волгограда Олег Кабаков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ — покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий. Вину в инкриминируемом деянии фигурантка дела не признает.

Как установило следствие, обвиняемая в сентябре 2021 года пыталась передать через свою знакомую должностным лицам бюро медико-социальной экспертизы 120 тысяч рублей за решение вопроса об установлении инвалидности при отсутствии к тому законных оснований. Однако посредник не смогла выполнить свои обязательства. Уголовное дело в отношении посредницы выделено в отдельное производство.

Санкция инкриминируемой статьи в качестве максимума предусматривает до восьми лет колонии.

Фото: архив ИА «Высота 102»