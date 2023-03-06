



Товаропроизводители Волгоградской области, несмотря на санкции, в 2022 году нарастили объем выпускаемой продукции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет промышленности, торговли и ТЭК региона, рост показателя по отношению к 2021 году составил более 34%.

– Объем выпущенной продукции составил более 94,5 млрд рублей. 66 предприятий региона произвели 88 видов товаров, замещающих зарубежные. В этой сфере лидируют химический и металлургический комплексы, которые выпускают соответственно 42% и 33% от общего объема произведенной в регионе импортозамещающей продукции, – сообщили в комитете.

Выпуск карбида кремния в Волгоградской области увеличился на 61% по сравнению с 2021 годом, средств для клининга и автохимии — на 58%, обожжённых анодов — на 45%. Рост производства запорной трубопроводной арматуры и генераторов вырос более чем в 2 раза, грузоподъемных кранов — на 80%. Более чем в 6 раз увеличено производство автобусов.