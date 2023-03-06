Режим работы Сбербанка 7 - 9 марта 2023 года

Экономика 06.03.2023 12:46
0
06.03.2023 12:46
Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в ближайшие три дня.
7 марта (вторник) — офисы банка будут работать в стандартном режиме, сокращённом на 1 час.
8 марта (среда) — нерабочий день.
9 марта (четверг) — стандартный рабочий день.
Со списком дежурных офисов можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7
Банк «Открытие» запускает кредиты на премиальные автомобили с пониженной ставкой06.03.2023 15:47
Экономика 06.03.2023 15:47
После капитального ремонта на «Красном Октябре» возобновила работу еще одна столовая06.03.2023 15:32
Экономика 06.03.2023 15:32
В Волгоградской области господдержка весенних полевых работ составит 1 млрд рублей06.03.2023 11:12
Экономика 06.03.2023 11:12
Инструментами господдержки в прошлом году с помощью Сбера воспользовались 100 тыс. малых и средних предприятий06.03.2023 10:04
Экономика 06.03.2023 10:04
Зампред Сбера Станислав Кузнецов рассказал, как технология дипфейк может использоваться мошенниками04.03.2023 14:00
Экономика 04.03.2023 14:00
«Открытие Авто»: в феврале параллельный импорт помог снизить цены на популярных «корейцев»04.03.2023 11:05
Экономика 04.03.2023 11:05
Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»03.03.2023 19:50
Экономика 03.03.2023 19:50
«Открытие» вошел в тройку банков с самыми выгодными автокредитами на китайские автомобили03.03.2023 16:28
Экономика 03.03.2023 16:28
Сбер начал тестировать телефонный банкинг для населения03.03.2023 15:29
Экономика 03.03.2023 15:29
Программа лояльности банка «Открытие» вошла в тройку лучших на рынке03.03.2023 15:00
Экономика 03.03.2023 15:00
ЕвроХим-ВолгаКалий поставил в Краснодарский край первую партию гранулированных удобрений03.03.2023 14:00
Экономика 03.03.2023 14:00
Новый жилой комплекс на Волге. В Ворошиловском районе создают комфортную среду03.03.2023 10:43
Экономика 03.03.2023 10:43
Пятиэтажный «Царицынский пассаж» в Волгограде продают за 260 миллионов02.03.2023 18:01
Экономика 02.03.2023 18:01
ВТБ снижает первый взнос по ипотеке для всех заемщиков02.03.2023 15:52
Экономика 02.03.2023 15:52
«Долина» — лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округе02.03.2023 15:51
Экономика 02.03.2023 15:51