Режим работы Сбербанка 7 - 9 марта 2023 года





Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в ближайшие три дня.





7 марта (вторник) — офисы банка будут работать в стандартном режиме, сокращённом на 1 час.

8 марта (среда) — нерабочий день.

9 марта (четверг) — стандартный рабочий день.





Со списком дежурных офисов можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7







