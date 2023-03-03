От дома ничего не осталось: опубликованы жуткие фото места взрыва газа в Елани

Опубликованы страшные фото последствий прогремевшего взрыва газа в частном домовладении в Елани. От дома практически ничего не осталось. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на месте для координации действий правоохранительных органов находится прокурор Еланского района Роман Громов.

– По итогам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, - пояснили в прокуратуре.





В СУ СК по Волгоградской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В рамках расследования дела назначены ряд экспертиз. Предварительной причиной происшествия названо нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

Напомним, сегодня в шесть утра прогремел взрыв в доме, расположенном на улице Заводская. Предположительно, взорвался газовый котел. Под обломками нашли тело 43-летней женщины. 45-летний мужчина и 12-летняя девочка получили ожоги и были госпитализированы в районную больницу. За пострадавшими уже вылетели два вертолета санавиации из Волгограда, чтобы эвакуировать их в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи №25. Состояние мужчины и ребенка оценивается как тяжелое.

Фото прокуратуры Волгоградкой области