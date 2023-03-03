Два вертолета вылетели из Волгограда за пострадавшими в результате взрыва газа в Елани

Мужчина и девочка, которые пострадали 3 марта в результате взрыва бытового газа в рабочем поселке Елань Волгоградской области, будут эвакуированы на двух вертолетах санавиации, которые вылетели в райцентр из Волгограда в 10.00. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации района. Пострадавших госпитализируют в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи №25.

Напомним, ЧП случилось сегодня, 3 марта. В частном доме, расположенным на улице Заводская, прогремел взрыв. Предположительно, взорвался газовый котел. Дом размером 10 на 8 метров загорелся. Под завалами погибла женщина. 46-летний мужчина и 12-летняя девочка получили ожоги.



