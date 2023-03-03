Исполнил свою мечту: волжанин сел в тюрьму за попытку убийства подруги

Мужчина ради достижения своей цели решил убить свою подругу, с которой поддерживал близкие отношения в течение полутора лет.
30 ноября прошлого года бойфренд пришел в квартиру своей девушки в половине шестого утра и, позавтракав, решил реализовать свой кровавый план. Он позвал девушку в ванную, где, зажав рот рукой, пытался перерезать ей горло.
Но девушка стала активно сопротивляться: ей удалось вырваться из смертельных объятий мужчины и позвать на помощь. В это время в квартире находились также дети волжанки и ее мать.
Неудавшийся убийца выскочил на улицу без обуви и верхней одежды и сдался в полицию. Там он сообщил, что убил свою девушку. Однако пострадавшую женщину спасли врачи.
Свою вину в содеянном волжанин полностью признал. Теперь его мечта исполнилась и он отправлен в колонию строгого режима на 7 лет и 5 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.