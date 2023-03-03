Расследования

Исполнил свою мечту: волжанин сел в тюрьму за попытку убийства подруги

Расследования 03.03.2023 10:34
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03.03.2023 10:34



Странный план избавиться от долгов с помощью тюрьмы удалось осуществить молодому волжанину. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 26-летний мужчина задолжал своим родственникам полмиллиона рублей, но решил избежать расплаты, отправившись в колонию. 

Мужчина ради достижения своей цели решил убить свою подругу, с которой поддерживал близкие отношения в течение полутора лет. 

30 ноября прошлого года бойфренд пришел в квартиру своей девушки в половине шестого утра и, позавтракав, решил реализовать свой кровавый план. Он позвал девушку в ванную, где, зажав рот рукой, пытался перерезать ей горло.

Но девушка стала активно сопротивляться: ей удалось вырваться из смертельных объятий мужчины и позвать на помощь. В это время в квартире находились также дети волжанки и ее мать. 

Неудавшийся убийца выскочил на улицу без обуви и верхней одежды и сдался в полицию. Там он сообщил, что убил свою девушку. Однако  пострадавшую женщину спасли врачи. 

Свою вину в содеянном волжанин полностью признал. Теперь его мечта исполнилась и он отправлен в колонию строгого режима на 7 лет и 5 месяцев. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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