Исполнил свою мечту: волжанин сел в тюрьму за попытку убийства подруги

Странный план избавиться от долгов с помощью тюрьмы удалось осуществить молодому волжанину. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 26-летний мужчина задолжал своим родственникам полмиллиона рублей, но решил избежать расплаты, отправившись в колонию.

Мужчина ради достижения своей цели решил убить свою подругу, с которой поддерживал близкие отношения в течение полутора лет.

30 ноября прошлого года бойфренд пришел в квартиру своей девушки в половине шестого утра и, позавтракав, решил реализовать свой кровавый план. Он позвал девушку в ванную, где, зажав рот рукой, пытался перерезать ей горло.

Но девушка стала активно сопротивляться: ей удалось вырваться из смертельных объятий мужчины и позвать на помощь. В это время в квартире находились также дети волжанки и ее мать.

Неудавшийся убийца выскочил на улицу без обуви и верхней одежды и сдался в полицию. Там он сообщил, что убил свою девушку. Однако пострадавшую женщину спасли врачи.

Свою вину в содеянном волжанин полностью признал. Теперь его мечта исполнилась и он отправлен в колонию строгого режима на 7 лет и 5 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.