Происшествия

Шел домой после уроков. В Волжском бродячие псы набросились на четвероклассника

Происшествия 03.03.2023 09:46
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03.03.2023 09:46


В Волгоградской области стая бродячих собак напала на подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», очередной случай зафиксирован в Волжском. 

— В школе закончились уроки, мальчик шел домой. По пути на него набросились собаки. Одна из них укусила его за правую ногу. Родители обратились вместе с ним в горбольницу № 3 Волжского. Госпитализация не потребовалась, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. 

Известно, что мальчику 11 лет. Инцидент произошел в поселке Краснооктябрьском. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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