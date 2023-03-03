Шел домой после уроков. В Волжском бродячие псы набросились на четвероклассника

В Волгоградской области стая бродячих собак напала на подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», очередной случай зафиксирован в Волжском.

— В школе закончились уроки, мальчик шел домой. По пути на него набросились собаки. Одна из них укусила его за правую ногу. Родители обратились вместе с ним в горбольницу № 3 Волжского. Госпитализация не потребовалась, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

Известно, что мальчику 11 лет. Инцидент произошел в поселке Краснооктябрьском.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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