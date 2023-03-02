ГУ МВД: в промзоне Волжского из-за пожара затруднено движение

В городе Волжском Волгоградской области ликвидируют пожар в промышленной зоне. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, в результате здесь оказалось затруднено движение транспорта.

– Волжском затруднено движение транспорта по ул. Промышленной от ул. 87-Гвардейская до ул. Оломоуцкой, – прокомментировали в главке полиции. – В 11.30 на улице Пушкина произошел розлив топлива из бензовоза с последующим возгоранием. Силами МЧС производится тушение.

Уточняется, что на месте происшествия работают экипажами Госавтоинспекции.

– Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути движения, – добавляют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео крупный пожар в промзоне.