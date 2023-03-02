Происшествия

«Похоже, горит солярка»: очевидцы сняли крупный пожар вдоль дороги в городе Волжском

Происшествия 02.03.2023 11:58
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02.03.2023 11:58

Жители города Волжского Волгоградской области снял на видео крупный пожар вдоль дороги на улице Пушкина. По информации волжан,  высокий столб черного дыма хорошо виден из разных уголков города-спутника. 

Видеокадры из Волжского стремительно распространяются в социальных сетях. На одном видео отчетливо видно, как огонь распространяется вдоль проезжей части. 

– Похоже, что солярка горит, – сообщают волжане.

Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Однако на момент публикации информации не поступало. 

Фото, видео: Волгоград №1 / t.me

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