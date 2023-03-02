Жители города Волжского Волгоградской области снял на видео крупный пожар вдоль дороги на улице Пушкина. По информации волжан, высокий столб черного дыма хорошо виден из разных уголков города-спутника.
Видеокадры из Волжского стремительно распространяются в социальных сетях. На одном видео отчетливо видно, как огонь распространяется вдоль проезжей части.
– Похоже, что солярка горит, – сообщают волжане.
Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Однако на момент публикации информации не поступало.
Фото, видео: Волгоград №1 / t.me