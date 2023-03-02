Россельхознадзор: в сметане молзавода в Камышине нашли антибиотик

Антибиотик обнаружен в сметане, которую производят в Камышине Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление Россельхознадзора, пробы молочной продукции были взяты на молокоперерабатывающем предприятии ООО «Любимый город» в конце февраля. При исследовании в лаборатории в сметане выявили линкомицин, что свидетельствует о нарушении правил безопасности продукции, подчеркнули в ведомстве.

При этом на маркировке продукции производителем указано, что сметана изготовлена из нормализованных пастеризованных сливок и закваски молочнокислых микроорганизмов. Более 50 килограммов молочной продукции предприятие успело направить в Волгоград, а также индивидуальным предпринимателям в Камышине.

Россельхознадзор готовит материалы для согласования с прокуратурой выездной проверки молзавода.