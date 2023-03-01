На севере Волгограда эвакуировали корпус детского сада № 386

В Краснооктябрьском районе Волгограда экстренно эвакуировали корпус детского сада № 386, расположенный в доме по улице Кузнецова, 22. Ранее жильцы пятиэтажки рассказали ИА «Высота 102», что их попросили на выход сотрудники экстренных служб из-за сильного запаха газа.

— Всех детей эвакуировали в школу № 20, которая расположена недалеко от пятиэтажки. Всех детей уже забрали родители, — пояснил собственный источник в администрации детского сада. — У нас несколько корпусов. Главный располагается на улице Репина, а дополнительные на улицах Кузнецова и Асланова.

Как уточняет корреспондент «Высоты 102», сейчас на улице Кузнецова работают представители МЧС, Горгаза, полиции, а также бригада скорой помощи. Предварительно, причиной эвакуации стали проблемы с газовым оборудованием. Редакция «Высоты 102» запросила комментарий в Горгазе.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»