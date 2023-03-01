Происшествия

На севере Волгограда эвакуировали корпус детского сада № 386

Происшествия 01.03.2023 13:44
0
01.03.2023 13:44


В Краснооктябрьском районе Волгограда экстренно эвакуировали корпус детского сада № 386, расположенный в доме по улице Кузнецова, 22. Ранее жильцы пятиэтажки рассказали ИА «Высота 102», что их попросили на выход   сотрудники экстренных служб из-за сильного запаха газа.

— Всех детей эвакуировали в школу № 20, которая расположена недалеко от пятиэтажки. Всех детей уже забрали родители, — пояснил собственный источник в администрации детского сада. — У нас несколько корпусов. Главный располагается на улице Репина, а дополнительные на улицах Кузнецова и Асланова. 

Как уточняет корреспондент «Высоты 102», сейчас на улице Кузнецова работают представители МЧС, Горгаза, полиции, а также бригада скорой помощи. Предварительно, причиной эвакуации стали проблемы с газовым оборудованием. Редакция «Высоты 102» запросила комментарий в Горгазе. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.03.2023 14:05
Происшествия 01.03.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 12:52
Происшествия 01.03.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 10:40
Происшествия 01.03.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 09:49
Происшествия 01.03.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 09:17
Происшествия 01.03.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 08:17
Происшествия 01.03.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 22:21
Происшествия 28.02.2023 22:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 18:20
Происшествия 28.02.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 13:07
Происшествия 28.02.2023 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 12:10
Происшествия 28.02.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 10:19
Происшествия 28.02.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 09:48
Происшествия 28.02.2023 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 17:33
Происшествия 27.02.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 17:06
Происшествия 27.02.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 15:41
Происшествия 27.02.2023 15:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:05
В Волгограде организуют уборку кладбищ за 6 миллионовСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области бухгалтер ЖКХ обманывала сотрудников с зарплатойСмотреть фотографии
13:44
На севере Волгограда эвакуировали корпус детского сада № 386Смотреть фотографии
12:52
На месте все экстренные: в Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за запаха газаСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области на 838 рублей увеличат пособие на погребениеСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом соседи спасли дом многодетной матери от разъяренного поджигателяСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области демонтируют мост из-за паводкаСмотреть фотографии
11:29
Ударил точно в сердце. Рецидивист в Волгоградской области зарезал друга из-за ревностиСмотреть фотографии
11:27
Бочаров поручил перевести все волгоградские школы на односменное обучениеСмотреть фотографии
11:24
Торги по продаже «Волгоградвзрывпрома» провалились второй разСмотреть фотографии
10:46
«Меня забирают — это мой долг»: на Украине погиб спецназовец из Волгограда Ринат АхметовСмотреть фотографии
10:40
«Шла домой через реку»: в Волгоградской области подняли тело утопленницыСмотреть фотографии
10:30
«Неожиданными санкции не бывают»: как и когда волгоградцев должны предупредить об отключении светаСмотреть фотографии
10:19
Тысяча детей 1 сентября пойдет в новую школу на ул. Кузнецкой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Жилой квартал «Бейкер стрит» от ГК «Волгострой» отмечен наградой премии «ТОП ЖК-2023»Смотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом селянка пыталась дать взятку полицейскому за фиктивную пропискуСмотреть фотографии
09:49
Учебную тревогу в последний момент отменили в Волгоградской области 1 мартаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде 20-летний мужчина разбился при падении с восьмого этажаСмотреть фотографии
09:17
Танцевавшие брейк на Мамаевом кургане в Волгограде отделались мелким штрафомСмотреть фотографии
08:36
«Через сутки человек загибается»: в МВД прокомментировали сообщения о травле волгоградцевСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде задержали брейк-дансеров из Сочи за танцы с матом на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
07:53
В Волгоградской области 1 марта прозвучит сигнал учебной тревогиСмотреть фотографии
22:21
Водитель легковушки наехал на внедорожник у поста ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:16
Под Волгоградом за сожжение женщины к 5 годам колонии осужден ее братСмотреть фотографии
21:03
Реки в уязвимых во время паводка районах обследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Волгоградка наказала рублем кошмаривших ее коллекторовСмотреть фотографии
20:28
Студенты ведущих вузов Волгограда узнали о подвиге участника СВОСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде утвердили новый порядок соседства с бездомными собаками: изучаем приказСмотреть фотографии
20:01
Волгоградские приставы арестовали 18 автомобилей должников на постах ДПССмотреть фотографии
19:09
СК поставил точку в деле о бракованном жилье для волгоградских сиротСмотреть фотографии
 