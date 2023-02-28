В Волжском в квартире нашли мертвым семиклассника

В городе Волжском Волгоградской области выясняют обстоятельства смерти подростка, тело которого было обнаружено в одной из квартир дома на улице Оломоуцкой. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, школьник скончался в результате асфиксии.

– Тело мальчика нашли родные 26 февраля, – пояснил собственный источник ИА «Высота 102» в экстренных службах Волжского. – Спасти ему жизнь уже не представлялось возможным, а прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть подростка.

Известно, что труп мальчика находился рядом со шведской стенкой. В настоящее время по факту смерти семиклассника проводится проверка.