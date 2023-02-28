Происшествия

ГУ МЧС: сигнал воздушной тревоги 28 февраля прозвучал в радиоэфире

Происшествия 28.02.2023 13:07
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28.02.2023 13:07


Волгоградское управление МЧС России 28 февраля со ссылкой министерство сообщило о новом взломе сервером радиостанций и телеканалов, в результате чего во вторник в очередной раз прозвучала воздушная тревога. В чрезвычайном ведомстве успокоили волгоградцев – предупреждение было ложным. 

– В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! – говорится в официальном заявлении.

Отметим, что жители Волгограда и районов области 28 февраля воздушной тревоги не слышали. Известно, что сигнал прозвучал в Воронежской и Белгородской областях. 

Напомним, что в предыдущий раз серверы радиостанций были взломаны 22 февраля. Тогда жители Волгоградской области всерьез взволновались, услышав предупреждение о возможном ракетном ударе. Впрочем, МЧС России оперативно оповестило россиян об отсутствии угрозы. 

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