МЧС: радиосообщения о воздушной тревоге в регионах РФ — фейк

В МЧС России прокомментировали появившиеся сегодня, 22 февраля, в утреннем эфире радиостанций ряда регионов страны, в том числе и Волгоградской области, сообщения о якобы воздушной тревоге.

— В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, — пояснили в МЧС РФ. — Сообщение является фейком.

В спасательном ведомстве призвали получать информацию только из официальных источников. Ранее жители Котово Волгоградской области в соцсетях рассказали о якобы воздушной тревоге, объявленной в эфире «Авторадио». Представители радиостанции выступили с официальным заявлением по этому поводу. Также отмечается, что ложные сигналы тревоги прозвучали на других станциях «Газпром-Медиа Холдинга».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»