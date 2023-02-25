Поджигательницу кошары и 2000 тюков сена осудили в Волгоградской области





Палласовский районный суд Волгоградской области огласил приговор местной жительнице, которая летом прошлого года устроила крупный пожар на животноводческой точке.

Как сообщили ИА «Высота 102» в райсуде, женщину признали виновной по ч. 2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ей назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Также она признала требования гражданского иска в сумме 800 тысяч рублей – это ущерб, нанесенный в результате пожара.

Установлено, что 15 июня 2022 года подсудимая на животноводческой точке подошла к стогу сена и подожгла его с помощью спички. Огонь распространился на другие тюки сена и соседние объекты. В результате пожара было уничтожено 2000 тюков сена, кошара с загоном для скота, а также не представляющие ценности для потерпевшего грузовой автомобиль марки ЗИЛ и прицеп ПТС-4.

Вину в совершении преступлений женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



