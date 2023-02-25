Поджигательницу кошары и 2000 тюков сена осудили в Волгоградской области

Расследования 25.02.2023 11:07
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25.02.2023 11:07
Палласовский районный суд Волгоградской области огласил приговор местной жительнице, которая летом прошлого года устроила крупный пожар на животноводческой точке.
Как сообщили ИА «Высота 102» в райсуде, женщину признали виновной по ч. 2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ей назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Также она признала требования гражданского иска в сумме 800 тысяч рублей – это ущерб, нанесенный в результате пожара.
Установлено, что 15 июня 2022 года подсудимая на животноводческой точке подошла к стогу сена и подожгла его с помощью спички. Огонь распространился на другие тюки сена и соседние объекты. В результате пожара было уничтожено 2000 тюков сена, кошара с загоном для скота, а также не представляющие ценности для потерпевшего грузовой автомобиль марки ЗИЛ и прицеп ПТС-4.
Вину в совершении преступлений женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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