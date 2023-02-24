Спорт

Не догнали «Астраханочку»: волгоградские гандболистки уступили в мачте Суперлиги

Спорт 24.02.2023 21:26
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24.02.2023 21:26


В матче 6-го тура второй части предварительного этапа женской гандбольной суперлиги игроки «Динамо-Синара» уступили на выезде «Астраханочке» в упорной борьбе со счётом 26:29. Как сообщает ИА «Высота 102», начало встречи вселило оптимизм у болельщиков сине-голубых. Команды поочередно выходили вперёд. 

У волгоградок в дебюте игры отличились Варвара Сёмина и Екатерина Долматова. А Софья Васильева на 6-й минуте увеличила отрыв от соперниц до двух мячей и сделала счёт 4:2 в пользу своей команды. На исходе трети тайма динамовка Виктория Турусина реализовала пенальти. После этого астраханки забили три гола подряд и долгое время удерживали лидерство в один мяч. А вскоре, находясь в большинстве, увеличили свой отрыв от «Динамо» до трёх результативных очков.


На 19-й минуте Васильева после передачи Долматовой прошла по левому флангу и забросила восьмой мяч своей команды в игре. К 25-й минуте волгоградский клуб догнал оппоненток. Турусина реализовала семиметровый и сделала счёт 10:10. До конца первой половины поединка команды обменялись двумя  забитыми голами и ушли на перерыв, когда табло показывало равенство 12:12.

Во втором тайме спортсменки «Динамо-Синара»  смогли забросить лишь на 37-й минуте, пропустив к этому моменту уже трижды. Волгоградская команда совершала попытки нагнать «Астраханочку», но те уходи в отрыв. И к середине вторых 30-ти минут матча «оторвались»  на четыре очка.


Тогда главный тренер «Динамо» Олег Кулешов взял тайм-аут. Но, к сожалению, для сине-голубых до финальной сирены ситуация сильно не изменилась. Хозяйки площадки уверенно реализовывали свои моменты, в то время как в обороне не позволяли соперницам на регулярной основе проводить голевые атаке.

В итоге «Динамо» к концу встречи приблизилось к противницам лишь на три гола. Итоговое поражение волгоградского коллектива- 26:29. Лучшим игроком в составе подопечных Кулешова была признана Екатерина Долматова.


Как сообщили в пресс-службе клуба, волгоградки возвращаются домой и в крайне усеченном составе начнут подготовку к следующему матчу Суперлиги, который состоится 9 марта. Сразу четверо игроков бело-голубых Васильева, Долматова, Старшова и Горячева отправляются на сбор национальной команды. Загороднева уезжает в российскую «молодёжку».

Автор: Иван Тюгаев

Фото: Дмитрий Каунов, «Астраханочка» / vk.com

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