В страшном ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области, которое случилось сегодня, 21 февраля, погибла 58-летняя Ольга К., работавшая медсестрой во Фроловской ЦРБ. Эту информацию подтвердили ИА «Высота 102» коллеги погибшей.

– Мы потрясены случившимся, – пояснили в приемной Фроловской ЦРБ, добавив, что Извините, главного врача уже нет и ничего не могут добавить.

Напомним, страшное ДТП случилось сегодня в 10.51 на 883-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».

– «Лада Гранта» под управлением 58-летней жительницы Фролово направляясь со стороны Москвы в сторону Волгограда, выехала встречную полосу и совершила столкновение с легковым прицепом для лодок, который буксировал автомобиль Mitsubishi, – поясняли в ГУ МВД по Волгоградской области. – От удара автомобиль «Лада» изменил траекторию и совершил столкновение с встречным тягачом Mercedes с полуприцепом. Впоследствии автомобиль «Лада» отбросило на свою полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford Fusion.

Женщина-водитель отечественной легковушки скончалась до приезда медиков.

– Водители других транспортных средств осмотрены медиками, от госпитализации отказались, – уточнили в полиции.

Жуткий момент ДТП попал на видео.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области