Происшествия

В страшном ДТП на трассе под Волгоградом погибла медсестра Фроловской ЦРБ

Происшествия 21.02.2023 17:46
0
21.02.2023 17:46


В страшном ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области, которое случилось сегодня, 21 февраля, погибла 58-летняя Ольга К., работавшая медсестрой во Фроловской ЦРБ. Эту информацию подтвердили ИА «Высота 102» коллеги погибшей. 

– Мы потрясены случившимся, – пояснили в приемной Фроловской ЦРБ, добавив, что Извините, главного врача уже нет и ничего не могут добавить.

Напомним, страшное ДТП случилось сегодня в 10.51 на 883-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».  

– «Лада Гранта» под управлением 58-летней жительницы Фролово направляясь со стороны Москвы в сторону Волгограда, выехала встречную полосу и совершила столкновение с легковым прицепом для лодок, который буксировал автомобиль Mitsubishi, – поясняли в ГУ МВД по Волгоградской области. – От удара автомобиль «Лада» изменил траекторию и совершил столкновение с встречным тягачом Mercedes с полуприцепом. Впоследствии автомобиль «Лада» отбросило на свою полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford Fusion.

Женщина-водитель отечественной легковушки скончалась до приезда медиков. 

– Водители других транспортных средств осмотрены медиками, от госпитализации отказались, – уточнили  в полиции. 

Жуткий момент ДТП попал на видео. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.02.2023 14:28
Происшествия 21.02.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 13:44
Происшествия 21.02.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 13:18
Происшествия 21.02.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 12:51
Происшествия 21.02.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 10:41
Происшествия 21.02.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 09:33
Происшествия 21.02.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 07:44
Происшествия 21.02.2023 07:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.02.2023 18:18
Происшествия 20.02.2023 18:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.02.2023 17:51
Происшествия 20.02.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.02.2023 10:07
Происшествия 20.02.2023 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2023 12:02
Происшествия 19.02.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2023 10:09
Происшествия 19.02.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 14:43
Происшествия 17.02.2023 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 14:10
Происшествия 17.02.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2023 13:18
Происшествия 17.02.2023 13:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:22
Без еды не оставят: волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собакСмотреть фотографии
19:04
На ремонт иномарок волгоградских чиновников и депутатов выделили 5 млн рублейСмотреть фотографии
17:46
В страшном ДТП на трассе под Волгоградом погибла медсестра Фроловской ЦРБСмотреть фотографии
17:35
В центре Волгограда пройдет патриотический митинг-концертСмотреть фотографии
17:25
Опубликована программа проводов зимы в ЦПКиО и в районах ВолгоградаСмотреть фотографии
17:25
Близким погибших на Украине военных передали ордена Мужества в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
В центре Волгограде на 9 часов 22 февраля введут пешеходный режимСмотреть фотографии
16:51
Мэрия подвела итоги голосования по благоустройству в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде оцепили территорию ЦПКиОСмотреть фотографии
15:35
Проезд в общественном транспорте Волгограда временно подешевеет с 1 мартаСмотреть фотографии
15:35
Расписание пригородных поездов изменится 23-25 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеровСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде пенсионерка ограбила 12-летнюю девочкуСмотреть фотографии
14:28
Момент смертельного ДТП на трассе Р-22 под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
«Уралсиб Бонус» вошла в топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльностиСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде участникам СВО вручили государственные наградыСмотреть фотографии
13:44
Опубликовано видео с места массового смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Для участников СВО введут двухнедельный отпуск каждые полгодаСмотреть фотографии
13:18
Разметало и смяло: на трассе «Волгоград-Москва» в ДТП с 4 автомобилями погибла женщина-водительСмотреть фотографии
13:14
Путин предложил создать Госфонд помощи семьям погибших на СВОСмотреть фотографии
13:10
«Волгоградэнергосбыт» назвал должников и добросовестных плательщиковСмотреть фотографии
12:51
Собутыльники заперли волгоградца в подвале и пропили его телефонСмотреть фотографии
12:43
«Речь идет о существовании нашей страны»: Путин обращается с Посланием к ФС РФСмотреть фотографии
12:28
Волгоградские налоговики напомнили о новых сроках сдачи отчетностиСмотреть фотографии
12:04
Депутаты собрались в Волгоградской облдуме для просмотра послания президентаСмотреть фотографии
11:50
Движение осложнено: в Волгограде образовались пробки из-за снегопадаСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом осудили фермера за захват коровникаСмотреть фотографии
11:13
Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраляСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде объявили сбор вещей для семей, проживающих в ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
10:41
Водитель иномарки пострадал в ДТП с лосем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 