Момент смертельного ДТП на трассе Р-22 под Волгоградом попал на видео

Момент смертельного дорожно-транспортного происшествия в Иловлиноском районе Волгоградской области 21 февраля попал на видео. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в результате столкновения в аварии погибла женщина. В главке полиции к этому часу назвали обстоятельства происшествия.





По предварительным данным, в 10.51 на 883-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» 58-летняя жительница Фролово, управляя автомашиной «Лада Гранта», направляясь со стороны Москвы в сторону Волгоград, выехала встречную полосу и совершила столкновение с легковым прицепом для лодок, который буксировал автомобиль Mitsubishi.

– От удара автомобиль «Лада» изменил траекторию и совершил столкновение с встречным тягачом Mercedes с полуприцепом. Впоследствии автомобиль «Лада» отбросило на свою полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford Fusion, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Женщина-водитель отечественной легковушки скончалась до приезда медиков.

– Водители других транспортных средств осмотрены медиками, от госпитализации отказались, – уточняют в полиции.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области