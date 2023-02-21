ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места смертельной аварии на московской трассе с участием четырех автомобилей, в том числе грузовика.





По информации полиции, авария произошла около 11.00 на 883-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Известно, что в дорожном происшествии участвовали четыре автомобиля: «Лада Гранта», Mitsubishi прицепом, Ford Fusion и грузовой Mercedes. В результате столкновения на месте ДТП погибла женщина-водитель отечественной легковушки.

Предполагаемый виновник аварии пока не назван. На месте аварии работают сотрудники отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Иловлинскому району.