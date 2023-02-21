Сегодня, 21 февраля, депутаты, представляющие все фракции регионального парламента, будут смотреть трансляцию выступления Президента в режиме онлайн в зале заседаний Волгоградской областной думы.
– После этого состоится обмен мнениями и обсуждение задач, поставленных главой государства, – сообщает пресс-служба регионального парламента.
Напомним, церемония оглашения начнется в 12.00 в Гостином дворе в Москве.
Предполагается, что глава государства по традиции даст оценку положения дел в стране и определит основные приоритеты на будущее. Особое внимание при этом будет уделено темам, связанным со специальной военной операцией.