







На этой неделе мужская и женская команды «Спартак-Волгоград» на выезде проводили матчи очередного тура чемпионата России по водному поло. Если девушки смогли вернуться в Волгоград с тремя победами в пяти играх, то вот их одноклубники дважды уступили своим прямым конкурентам за победу в регулярном чемпионате казанскому "КОС-Синтезу", сообщает ИА "Высота 102".







Шестой тур женской Суперлиги, прошедший в Киришах Ленинградской области, "Спартак-Волгоград" начинал матчем против "Буревестника" из Нижнего Новгорода 14 февраля. Зрители увидели первые голы в матче лишь к середине тайма. Дважды подряд отличились нижегородки, а у нашей команды результативным действием отметилась Татьяна Толкунова. Во втором тайме волгоградские ватерполистки провели в роли догоняющих и на большой перерыв сумели отыграть отставание в один мяч и сделали счёт 4:4. Александра Лапина, Дарья Герзанич и Ольга Лупиногина забросили по одному голу.













Лишь в конце третьего периода «Спартак» смог вырваться вперёд благодаря дублю Анастасии Федотовой и Дарьи Герзанич. А в заключительным четвёртом тайме волгоградский клуб уверенно довёл дело до победы. "Буревестник" приблизился к своим соперницам на расстояние одного результативного балла, но, воспользовавшись тем, что у нижегородок остались пустые ворота, Ольга Лупиногина установила окончательный победный для красно-белых счёт в игре 12:10.





Во втором матче тура "Спартак-Волгоград" уступил хозяйкам бассейна "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" со счетом 6:12. С самого начала встречи"КИНЕФ", который идёт в лидерах суперлиги, вырвался вперёд , однако Татьяна Толкунова и дубль Анастасии Федотовой позволили волгоградкам временно догнать противниц. Тем не менее, следующий период был выигран соперницами волгоградок - 3:1. До конца матча хозяйки уже не позволили «Спартаку» приблизиться к себе на близкое расстояние. В последнем тайме у красно-белых отличилась лишь Анастасия Кошеутова.













На третий игровой день тура «Спартак» одержал тяжелую победу над своим прямым конкурентом - московским "СКИФ-Восток". Насколько серьёзный соперник был у волгоградского коллектива, говорит статистика очных встреч двух этих команд. Столичный клуб дважды обыграл красно-белых, а ещё одна встреча завершилась вничью.





Тем не менее, начало встречи не предвещало для волгоградок серьёзных проблем, когда подопечным Александра Гайдукова удалось совершить солидный рывок в первом тайме со счётом 5:0. До первого перерыва москвичкам удалось отыграть два мяча. В дальнейших трех периодах наблюдалась уже равная борьба. Оба периода закончились вничью - 2:2 и 1:1. А заключительная восьмиминутка и вовсе осталась за "СКИФ".







Это позволило клубу из Москвы к самому концу встречи сравнять счет - 9:9. И лишь реализованный пенальти Татьяной Толкуновой за полторы минуты до финальной сирены принёс красно-белым важнейшую победу над своими соперницами. У волгоградской команды самыми результативными ватерполистками стали Ольга Лупиногина и и Татьяна Толкунова с 4-мя голами.





В следующей встрече с «Югрой» волгоградки снова встретили упорное сопротивление со стороны своих оппоненток. Первая половина игры осталась за "Спартаком" - 5:4. Команда Александра Гайдукова реализовала чуть больше половины совершённых бросков по чужим воротам. В третьем периоде клубы поочередно выходили вперёд и перед заключительным отрезком счёт на табло показывал 10:10. К концовке поединка команды забросили по одному мячу, а решающий бросок совершила Татьяна Толкунова и принесла красно-белым вторую победу подряд.

















Заключительный матч в туре «Спартак-Волгоград» сыграл с одним из фаворитов турнира - «Динамо-Уралочкой» из Златоуста и проиграл 9:11. Началась игра с обмена результативными бросками с пенальти. Первый период остался за красно-белыми - 3:2, однако уже к большому перерыву динамовки вышли вперёд. До конца встречи команды преследовали друг друга, перехватывали лидерство в матче. Тем не менее, финал игры остался за соперницами красно-белых, которые за счёт грамотных командных взаимодействий и хорошей реализации довели дело до победы. У «Спартака» в матче с «Динамо» лучшими бомбардирами стала Ольга Лупиногина с 5-ю результативными очками.





В шестом туре подопечные Александра Гайдукова набрали шесть очков и теперь занимают третье место в таблице с 12-ю баллами, упрочив свое положение. Следующий тур женской суперлиги пройдёт с 14 по 18 марта в Златаусте.





В мужской Суперлиге в двухматчевом противостоянии с казанским «КОС-Синтезом».спартаковцы бились за итоговое первое место по итогам регулярного чемпионата. Красно-белые опережали своих прямых конкурентов на три очка и для того, чтобы не позволить соперникам опередить себя, достаточно было не проиграть хотя бы в одной игре. Но этого не произошло. И казанские ватерполисты дважды обыграли волгоградцев на своей площадке.





В первой встрече, которая состоялась в пятницу, 17 февраля, коллектив Владимира Карабутова повел уже с первых минут игры и в дальнейшем "Синтез" догонял своих оппонентов. На перерыв команды ушли со счётом 4:3 в пользу красно-белых.







Второй отрезок поединка остался уже за казанским клубом и он лидировал с разницей в два гола после первой половины матча. И до конца встречи своего преимущества не упустили. Финальный счёт - 10:7 и победа осталась за "Синтезом".





На следующий день была такая же упорная борьба. В первых двух периодах команды поочередно выходили вперёд и ушли на перерыв с ничейным результатом - 5:5. Всё решилось в заключительным тайме, когда долгое время спартаковцы гнались за оппонентами и не позволяли им расслабиться. Но победный мяч забросили казанцы и увеличили свой разрыв от соперников на два мяча. Итоговая победа «Синтеза» - 10:8 и заслуженное первое место в регулярном первенстве.







А полуфинальные серии мужской суперлиги, в которых примет участие «Спартак-Волгоград», состоятся 18 марта.

Иван Тюгаев





Фото "Спартак-Волгоград" VK

