На улицы Волгограда выпустят 54 новых троллейбуса с автономным ходом

Администрация Волгограда объявила торги на приобретение еще 54 новых троллейбусов с автономным ходом. Как сообщает ИА «Высота 102», очередная партия заменит устаревшие модели на некоторых действующих маршрутах, остальные пойдут по новым линиям.

— Все машины будут переданы в троллейбусный парк МУП «Метроэлектротранс», — пояснили в мэрии города-героя. — Новые троллейбусы поступят несколькими партиями в течение этого года.

Согласно техзаданию, троллейбусы должны развивать скорость до 60 км/ч и вмещать не менее 90 пассажиров. Каждую машину оборудуют системой безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения.

Помимо этого, все машины должны быть оснащены механическими аппарелями для посадки лиц с ограниченными возможностями. Запаса автономного хода должно хватать не менее чем на 20 километров пути.

В прошлом году мэрия уже закупила для нужд МУП «Метроэлектротранс» 56 троллейбусов с возможностью автономного хода белорусского производства. Подвижной состав дополнительно оборудовали терминалами для бескондукторной оплаты проезда.

Новые троллейбусы за счет автономного хода могут преодолевать участки без контактной сети, что позволило организовать новый маршрут № 8а от инструментального завода до оптово-строительного рынка, а также продлить существующее троллейбусное направление № 10а до микрорайона Жилгородок.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»