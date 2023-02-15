В Волгограде ДТП парализовало движение на Первой и Нулевой продольных





В Центральном районе Волгограда дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и иномарки парализовало движение на проспекте Ленина и на улице Маршала Крылова, сообщают читатели ИА «Высота 102». Авария произошла на пересечении этих двух улиц.

– Транспорт, направляющийся из Центрального района в сторону Краснооктябрьского, оказался практически обездвижен из-за столкновения длинномера и легковушки, – сообщают волгоградские водители. – Похоже, что грузовик, выворачивая на продольную, попросту притер иномарку. Небольшая неприятность, а пробка огромная.





Согласно сервису «Яндекс.Карты», в эти минуты пробка по направлению из центра на север Волгограда составляет уже около двух километров. Больше километра составляет транспортный затор на улицах Маршала Крылова и Нулевой продольной.

Фото: читатели ИА «Высота 102», скриншот: «Яндекс.Карты»