Происшествия

В Волгограде ДТП парализовало движение на Первой и Нулевой продольных

Происшествия 15.02.2023 19:16
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15.02.2023 19:16


В Центральном районе Волгограда дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и иномарки парализовало движение на проспекте Ленина и на улице Маршала Крылова, сообщают читатели ИА «Высота 102». Авария произошла на пересечении этих двух улиц. 

– Транспорт, направляющийся из Центрального района в сторону Краснооктябрьского, оказался практически обездвижен из-за столкновения длинномера и легковушки, – сообщают волгоградские водители. – Похоже, что грузовик, выворачивая на продольную, попросту притер иномарку. Небольшая неприятность, а пробка огромная. 


Согласно сервису «Яндекс.Карты», в эти минуты пробка по направлению из центра на север Волгограда составляет уже около двух километров. Больше километра составляет транспортный затор на улицах Маршала Крылова и Нулевой продольной. 

Фото: читатели ИА «Высота 102», скриншот: «Яндекс.Карты»

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