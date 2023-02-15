



Волгоградские экоактивисты выявили факт слива фекальных отходов в лесопосадку. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском региональном отделении Российского экологического общества, инцидент произошел 10 февраля около 11 утра в переулке Бетонный, 9 в Красноармейском районе.

– Наши активисты зафиксировали ассенизаторский автомобиль, принадлежащий АО ПСК «Промстройконструкция», который откачал хозяйственно-фекальные стоки из накопителя с территории частного домовладения на ул. Измайловской, после чего привез эти отходы на территорию предприятия и слил все в лесопосадку, – рассказали в реготделении общества.

При этом водитель машины пытался помешать съемке, которую вел активист, а затем закрывал номер автомобиля.

– Но это ему не удалось, – пояснили экоактивисты. – На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции, Росприроднадзора, лаборатории ЦЛАТИ. Представителями Росприроднадзора были отобраны пробы загрязненной почвы, произведены замеры площади загрязненного участка.

В реготделении пояснили, что были опрошены и представители АО «ПСК».

– Они заявили, что выполняют государственный заказ, а негативные меры в виде приостановки их деятельности из-за нарушения предприятием экологического законодательства могут повлечь за собой срыв сроков выполнения заказа, – рассказали активисты. – Но это уже не первый случай, когда автомобиль этого предприятия сливает ЖБО на грунт на территории промышленной базы. Здесь уже образовалось целое озеро отходов. А между тем, по новому закону, после повторного нарушения законодательства автомобиль может быть конфискован.

Видео регионального отделения Российского экологического общества