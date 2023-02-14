Волгоградские гандболисты встретятся с соседями по турнирной таблице в Москве 15 и 16 февраля

В Москве 15 и 16 февраля гандболисты «Каустика» сразятся на гостевой площадке с командой «МССУОР №2-Академия» в рамках 11-го тура высшей лиги.

Как сообщает ИА «Высота 102», обе команды являются соседями по турнирной таблице и делят 3-и и 4-е места, имея в своем активе 27 очков и 13 победных матчей в этом сезоне. Но если волгоградцы сыграли к этому моменту 20 матчей, то у их ближайших соперников на две проведенные игры меньше.

В предыдущем туре «Каустик» на своей площадке обменялся победами с «Чеховскими медведями-2», которые являются молодёжной командой одного из сильнейших гандбольных клубов России. Первая игра, состоявшаяся в ФОК "Молодёжный", завершилась 35-32 в пользу гостей. А на следующий день волгоградская команда взяла реванш в такой же упорной борьбе и выиграла со счётом 32-29.

В этом сезоне «Каустик» и «МССУОР» №2-Академия» провели две игры между собой в рамках высшей лиги. Оба коллектива по разу одержали трудовые победы. Волгоградцы взяли вверх над противником со счетом 32-29, а, в свою очередь, москвичи, являющиеся фарм-клубом одного из топовых коллективов страны ЦСКА, победили в ответ с разницей в один мяч 25-24. Это было первое поражение для подопечных Рафаэля Самитова.

Еще один очный матч этих коллективов состоялся в конце января в рамках 1/8 финала Кубка России. Дальше прошел «Каустик», обыгравший соперников со счётом 35-31. И теперь волгоградский клуб в марте поборется за выход в полуфинал с победителем пары «Дворец» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

Начало игры «МССУОР» №2-Академия» и «Каустик» 15 февраля - в 12-00.

Иван Тюгаев

Фото гандбольного клуба "Каустик" VK