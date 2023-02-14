Расследования

«Права не нарушены»: чиновники Котово назвали причины исключения незрячего инвалида из жилищной очереди

Расследования 14.02.2023 10:43
0
14.02.2023 10:43


В администрации городского поселения города Котово Волгоградской области прокомментировали ситуацию, в которой оказалась 58-летняя инвалид по зрению Ольга Николаевна Соловьева. Напомним, женщину дважды исключали из очереди на улучшение жилищных условий, несмотря на вступившее в законную силу решение суда. 

Объяснение содержится в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102». 

В 2010 году О.Н.Соловьевой было предоставлено жилое помещение в общежитии – 2 комнаты на семью из трех человек, затем на это помещение был заключен договор социального найма. В 2010 же году Ольга Николаевна была признана получателем социальных выплат на приобретение жилья за счет субвенций федерального бюджета как инвалид, – говорится в комментарии администрации. 

При этом чиновники признали, что до момента снятия женщины с учета социальные выплаты не были предоставлены. 

Далее, поясняется в ответе, в мае 2014 года с Ольгой Николаевной был заключен договор социального найма жилого помещения на одну из комнат с составом семьи из 2 человек. 

В ноябре этого же года Ольга Николаевна дала согласие на приватизацию вышеуказанной комнаты своей дочерью, тем самым отказавшись от своего права приобретения в собственность указанного жилого помещения, а дочь приобрела на праве собственности взамен приватизированной комнаты квартиру, по адресу которой на основании договора мены от 19 октября 2016 года и были зарегистрирована О.Н. Соловьева, – цитата из документа. 

Ольга Николаевна в рамках прохождения перерегистрации граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в феврале 2017 года письменно уведомила администрацию городского поселения об изменении места своей регистрации по месту жительства, указав жилое помещение дочери и состав семьи из 2 человек, – поясняют чиновники. – Частью 1 статьи 31 ЖК РФ определено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие на принадлежащем ему жилом помещении родители собственника, которые в силу части 2 статьи 31 ЖК РФ имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником.

Таким образом, делают вывод в администрации городского поселения, при исключении О.Н.Соловьевой из списка очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, права женщины не нарушены. 

Кроме того, поясняется в ответе на редакционный запрос, прокуратурой Котовского района в адрес администрации городского поселения от 30 ноября 2022 года было направлено представление, в котором указано, что при снятии О.Н.Соловьевой с учета 26 июля 2022 года  администрацией неверно указано основание о снятии ее с учета, то есть при принятии решения необходимо было руководствоваться не учетной нормой жилого помещения на 1 человека, а тем обстоятельством, что при постановке на учет Соловьева О.Н. была поставлена как лицо, проживающее в общежитии. 

Данное нарушение в настоящее время устранено, – заверили городские власти.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», инвалид по зрению 1 группы с 2010 года не может реализовать свое право на улучшение жилищных условий. Мало того, Ольгу Николаевну Соловьеву исключили из жилищной очереди. За женщину вступилась прокуратура, которая обратилась с иском в суд об обязании чиновников восстановить незрячую женщину в списке очередников. Администрация городского поселения на один день выполнила решение суда, а через сутки вновь исключила инвалида из жилищной очереди. После удовлетворения представления прокуратуры чиновники поступили по такой же схеме, однако на этот раз умудрились восстановить и вновь исключить женщину из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий в один день. 

Ольга Николаевна поделилась с ИА «Высота 102» опасениями, что чиновники просто ждут, когда она умрет и, по ее мнению, намерены производить такие действия по восстановлению и моментальному снятию ее с учета неоднократно. Ее адвокат Игорь Лобачев потребовал возбуждения уголовного дела в отношении чиновников за «издевательское» неисполнение решения суда. Он также заметил, что все доводы, которые использует администрация городского поселения, обосновывая свои действия по исключения женщины из списка очередников, рассматривались на судебных заседаниях. Однако это не повлияло на решение суда, которое было вынесено в пользу инвалида. 

Фото: Александра Касьянова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.02.2023 13:21
Расследования 14.02.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 12:19
Расследования 14.02.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 12:18
Расследования 14.02.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2023 19:36
Расследования 13.02.2023 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2023 16:47
Расследования 13.02.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2023 16:20
Расследования 13.02.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2023 15:35
Расследования 13.02.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2023 15:23
Расследования 13.02.2023 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2023 12:59
Расследования 13.02.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2023 12:32
Расследования 13.02.2023 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2023 11:49
Расследования 13.02.2023 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2023 15:41
Расследования 12.02.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2023 09:30
Расследования 12.02.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2023 15:53
Расследования 10.02.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2023 14:44
Расследования 10.02.2023 14:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:21
Бочаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитетаСмотреть фотографии
13:10
«У нас майнинговая ферма?»: жителей дома в Волгограде задушили космическими счетами за ОДНСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом внедорожник разорвало в ДТП грузовиками: видео с места аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Дело об убийстве беременной волгоградки ушло в особый отдел СУ СКРСмотреть фотографии
11:57
Волгоградские гандболисты встретятся с соседями по турнирной таблице в Москве 15 и 16 февраляСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 2000 коммунальщиков бросили на уборку снегаСмотреть фотографии
11:31
Вопросы по внедрению ЕНС объединили налоговиков и ОНФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом уволен с поста главврач Михайловской ЦРБ Андрей КалмыковСмотреть фотографии
10:43
«Права не нарушены»: чиновники Котово назвали причины исключения незрячего инвалида из жилищной очередиСмотреть фотографии
10:01
В центре Волгограда на территории ЖК «Арбат» нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
09:55
На прудах-испарителях АО «КАУСТИК» гнездятся «краснокнижные» птицыСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде у кафе «Пиратская бухта» сгорел автомобиль: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
На трассы Волгоградской области выехали экипажи ДПС из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:55
Волгоградцы перестали болеть гриппом А и ВСмотреть фотографии
21:51
Волгоградской области могут вернуть сезонный переход на летнее и зимнее времяСмотреть фотографии
21:13
В Волжском жильцов 21 дома освободили от платы за капремонтСмотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области в палатке нашли тело ростовчанинаСмотреть фотографии
20:11
В Камышине устранят дефицит контейнерных площадок после вмешательства прокурораСмотреть фотографии
19:36
«Он уже на свободе»: осужденный директор «Гринлайт» Фирсов дал показания по делу Калонкина в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
Через Белое море – на Волгоград: сильные снегопады принесет в регион «ныряющий циклон»Смотреть фотографии
19:11
«Мы все в долгах»: жителям двухэтажки в Волгограде насчитали по 9 тысяч за теплоСмотреть фотографии
18:15
Вдова участника СВО из Волгограда в прямом эфире обратилась с жалобой в ОНФСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области выдвиженец ЕР заткнул за пояс либерал-демократаСмотреть фотографии
16:47
Труп мужчины обнаружен в квартире на ул. Депутатской в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:20
В Волгоградской области туристам запретили стоять на УшахСмотреть фотографии
15:42
Для юных волгоградцев запустили первую экосистемную подпискуСмотреть фотографии
15:35
Подполковник полиции из Волгограда награжден за мужество, проявленное в зоне СВОСмотреть фотографии
15:25
Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет»Смотреть фотографии
15:23
Нападавший на бабушек серийный грабитель задержан в ВолгоградеСмотреть фотографии
 