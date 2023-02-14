«Права не нарушены»: чиновники Котово назвали причины исключения незрячего инвалида из жилищной очереди

В администрации городского поселения города Котово Волгоградской области прокомментировали ситуацию, в которой оказалась 58-летняя инвалид по зрению Ольга Николаевна Соловьева. Напомним, женщину дважды исключали из очереди на улучшение жилищных условий, несмотря на вступившее в законную силу решение суда.

Объяснение содержится в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102».

– В 2010 году О.Н.Соловьевой было предоставлено жилое помещение в общежитии – 2 комнаты на семью из трех человек, затем на это помещение был заключен договор социального найма. В 2010 же году Ольга Николаевна была признана получателем социальных выплат на приобретение жилья за счет субвенций федерального бюджета как инвалид, – говорится в комментарии администрации.

При этом чиновники признали, что до момента снятия женщины с учета социальные выплаты не были предоставлены.

Далее, поясняется в ответе, в мае 2014 года с Ольгой Николаевной был заключен договор социального найма жилого помещения на одну из комнат с составом семьи из 2 человек.

– В ноябре этого же года Ольга Николаевна дала согласие на приватизацию вышеуказанной комнаты своей дочерью, тем самым отказавшись от своего права приобретения в собственность указанного жилого помещения, а дочь приобрела на праве собственности взамен приватизированной комнаты квартиру, по адресу которой на основании договора мены от 19 октября 2016 года и были зарегистрирована О.Н. Соловьева, – цитата из документа.

– Ольга Николаевна в рамках прохождения перерегистрации граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в феврале 2017 года письменно уведомила администрацию городского поселения об изменении места своей регистрации по месту жительства, указав жилое помещение дочери и состав семьи из 2 человек, – поясняют чиновники. – Частью 1 статьи 31 ЖК РФ определено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие на принадлежащем ему жилом помещении родители собственника, которые в силу части 2 статьи 31 ЖК РФ имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником.

Таким образом, делают вывод в администрации городского поселения, при исключении О.Н.Соловьевой из списка очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, права женщины не нарушены.

Кроме того, поясняется в ответе на редакционный запрос, прокуратурой Котовского района в адрес администрации городского поселения от 30 ноября 2022 года было направлено представление, в котором указано, что при снятии О.Н.Соловьевой с учета 26 июля 2022 года администрацией неверно указано основание о снятии ее с учета, то есть при принятии решения необходимо было руководствоваться не учетной нормой жилого помещения на 1 человека, а тем обстоятельством, что при постановке на учет Соловьева О.Н. была поставлена как лицо, проживающее в общежитии.

– Данное нарушение в настоящее время устранено, – заверили городские власти.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», инвалид по зрению 1 группы с 2010 года не может реализовать свое право на улучшение жилищных условий. Мало того, Ольгу Николаевну Соловьеву исключили из жилищной очереди. За женщину вступилась прокуратура, которая обратилась с иском в суд об обязании чиновников восстановить незрячую женщину в списке очередников. Администрация городского поселения на один день выполнила решение суда, а через сутки вновь исключила инвалида из жилищной очереди. После удовлетворения представления прокуратуры чиновники поступили по такой же схеме, однако на этот раз умудрились восстановить и вновь исключить женщину из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий в один день.

Ольга Николаевна поделилась с ИА «Высота 102» опасениями, что чиновники просто ждут, когда она умрет и, по ее мнению, намерены производить такие действия по восстановлению и моментальному снятию ее с учета неоднократно. Ее адвокат Игорь Лобачев потребовал возбуждения уголовного дела в отношении чиновников за «издевательское» неисполнение решения суда. Он также заметил, что все доводы, которые использует администрация городского поселения, обосновывая свои действия по исключения женщины из списка очередников, рассматривались на судебных заседаниях. Однако это не повлияло на решение суда, которое было вынесено в пользу инвалида.

Фото: Александра Касьянова