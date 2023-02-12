В Котово чиновники дважды выкинули из жилищной очереди слепую женщину вопреки решению суда









Вопиющая история произошла в Котово Волгоградской области. Чиновники администрации городского поселения дважды выкинули из очереди на получение жилья 58-летнюю инвалида первой группы по зрению. Первый раз это произошло после вступившего в законную силу решения суда, а второй - после представления прокурора. Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга Николаевна Соловьева, в очередь как нуждающуюся в жилой площади ее поставили еще в 2000 году, когда она жила в общежитиии.





- Тогда мне и собаку-поводыря обещали, но с собакой ничего не получилось, думала, хотя бы удастся решить вопрос с жильем, - вспоминает Ольга Николаевна. – В этом же году меня включили в льготный список как инвалида под номером 734.









Однако в 2017 году по решению администрации городского поселения Котово женщину-инвалида исключили из списка очередности граждан, нуждающихся в жилом помещении «в связи с утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма». Таким весомым основанием чиновники администрации посчитали то обстоятельство, что женщину прописала на своей жилплощади дочь.





- А что, ей надо было выкинуть меня на улицу? – недоумевает женщина. – Сейчас я живу с дочкой и внуками, но квартира маленькая, мы еле помещаемся. А право на улучшение жилищных условий предоставлено мне законом, но чиновники решили по-своему.





После обращения Ольги Николаевны в прокуратуру за помощью надзорный орган обратился в суд с требованием восстановить ее в списке учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 11 февраля 2022 года Котовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, а решение суда вступило в законную силу 8 июня 2022 года.





А потом началось самое «интересное». Так, 25 июля администрация городского поселения издает постановление о восстановлении Ольги Николаевны Соловьевой в жилищной очереди. А буквально на следующий день, 26 июля другим постановлением женщину из очереди вновь исключили.















Ольга Николаевна вновь обратилась в прокуратуру. Надзорный орган вынес представление в адрес администрации. И 13 января 2023 года администрация городского поселения под подписью главы Сергея Лесниченко издает постановление об отмене предыдущего документа об исключении инвалида 1 группы из жилищной очереди под номером 16. Но в этот же день, другим постановлением, уже под номером 17 глава поселения снова лишил женщину права на улучшение жилищных условий.







- Они просто надо мной издеваются, - едва не плачет женщина. – Знают, что я не вижу, как мне трудно защищать свои права. Или ждут, когда меня не будет. Так же можно до смерти судиться – сначала они выполнят решение суда, а потом все равно сделают по-своему.













В связи с этим адвокат Ольги Николаевна, Игорь Лобачев, который помогает ей на безвозмездной основе, направил обращение прокурору Котовского района с требованием обязать администрацию городского поселения исполнить решение суда в строгом соответствии с принятой формулировкой, а также рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы по ч.2. ст. 315 УК РФ.







- Доводы, на которые опирается администрация, а именно то обстоятельство, что якобы улучшение жилищных условий у моей доверительницы уже произошло, рассматривались в ходе судебных заседаний и были признаны несостоятельными, - поясняет Игорь Лобачев. - Но администрация упорно совершает те же самые действия, уже получившие соответствующую оценку суда. Я считаю, что чиновники должны понести наказание за то, что закон им не указ.







Редакция ИА «Высота 102» еще 25 января направляла запрос в администрацию городского поселения города Котово с просьбой пояснить причины, по которым чиновники дважды лишили инвалида 1 группы права на улучшение жилищных условий. В нарушении закона о СМИ ответ редакции до сих пор не предоставлен.