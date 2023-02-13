Расследования

В Волгоградской области туристам запретили стоять на Ушах

Расследования 13.02.2023 16:20
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13.02.2023 16:20


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, которым в Камышинском районе создается охранная зона памятника природы регионального значения «Камышинские горы "Уши" и "Лоб"». Как пояснили ИА «Высота 102» в областном комитете природных ресурсов, создание охранной зоны обусловлено необходимостью сохранения уникальных гор, возраст которых от 30 до 60 млн лет. 

Для предотвращения негативного воздействия на два участка памятника природы на территории Лебяженского сельского поселения Камышинского района создана охранная зона памятника природы и утверждены ее границы. Для нее установлен режим охраны, который будет способствовать предотвращению негативного воздействия на территорию памятника природы, – прокомментировали в профильном комитете опубликованное 13 февраля постановление. 

Теперь в охранной зоне камышинских Ушей запрещается движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, разведение костров. Также туристам отныне запрещено разбивать палаточные городки, организовывать привалы и туристические стоянки вблизи гор. Жестко контролироваться будет и сброс отходов. 

Кроме того, согласно постановлению в охранной зоне теперь запрещены: распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, пользователями, владельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, а также земель для осуществления мер противопожарного обустройства); вывоз горных пород проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

В облкомприроды добавляют, что природный комплекс «Камышинские горы "Уши" и "Лоб"» включает в себя единственные на Юго-востоке Европейской части России объекты, сложенные из кварцитного песчаника, сохранившего отпечатки уникальной флоры третичного периода. Уникальный памятник природы особый статус приобрел в 2011 году согласно постановлению главы администрации Волгоградской области. 

Фото: Пехтелев С. / youtube.com

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