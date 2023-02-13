В Волгоградской области туристам запретили стоять на Ушах

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, которым в Камышинском районе создается охранная зона памятника природы регионального значения «Камышинские горы "Уши" и "Лоб"». Как пояснили ИА «Высота 102» в областном комитете природных ресурсов, создание охранной зоны обусловлено необходимостью сохранения уникальных гор, возраст которых от 30 до 60 млн лет.

– Для предотвращения негативного воздействия на два участка памятника природы на территории Лебяженского сельского поселения Камышинского района создана охранная зона памятника природы и утверждены ее границы. Для нее установлен режим охраны, который будет способствовать предотвращению негативного воздействия на территорию памятника природы, – прокомментировали в профильном комитете опубликованное 13 февраля постановление.

Теперь в охранной зоне камышинских Ушей запрещается движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, разведение костров. Также туристам отныне запрещено разбивать палаточные городки, организовывать привалы и туристические стоянки вблизи гор. Жестко контролироваться будет и сброс отходов.

Кроме того, согласно постановлению в охранной зоне теперь запрещены: распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, пользователями, владельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, а также земель для осуществления мер противопожарного обустройства); вывоз горных пород проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

В облкомприроды добавляют, что природный комплекс «Камышинские горы "Уши" и "Лоб"» включает в себя единственные на Юго-востоке Европейской части России объекты, сложенные из кварцитного песчаника, сохранившего отпечатки уникальной флоры третичного периода. Уникальный памятник природы особый статус приобрел в 2011 году согласно постановлению главы администрации Волгоградской области.

Фото: Пехтелев С. / youtube.com