Происшествия

«Разлилось на два километра»: на окраине Котово устраняют аварию в заброшенном бункере

Происшествия 12.02.2023 10:32
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12.02.2023 10:32



В Котово Волгоградской области ремонтные  бригады приступили к устранению  очередной коммунальной аварии. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на окраине в районе заброшенной базы автотранспортного предприятия   образовалась замерзшая река.

- Длина катка около двух километров, ширина – метра четыре, - констатируют котовчане. – Видно, текло не один день. Здесь тонны воды вылились.



В МУП «Котово-Водоканал» подтвердили факт порыва, пояснив, что авария произошла в заброшенном бункере производственного помещения.

- Давление воды в городе в связи с порывом снижено, - предупредили в диспетчерской.



Между тем, накануне в Котово наблюдались проблемы с отоплением из-за падения давления в связи с нехваткой воды при подаче  на котельную. К 15-00 ч. 11 февраля, по данным Единого портала ЖКХ Котово, давление нормализовалось и в многоквартирные дома начало поступать тепло.

Фото Александра  Касьянова

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