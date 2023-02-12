«Разлилось на два километра»: на окраине Котово устраняют аварию в заброшенном бункере









В Котово Волгоградской области ремонтные бригады приступили к устранению очередной коммунальной аварии. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на окраине в районе заброшенной базы автотранспортного предприятия образовалась замерзшая река.





- Длина катка около двух километров, ширина – метра четыре, - констатируют котовчане. – Видно, текло не один день. Здесь тонны воды вылились.















В МУП «Котово-Водоканал» подтвердили факт порыва, пояснив, что авария произошла в заброшенном бункере производственного помещения.





- Давление воды в городе в связи с порывом снижено, - предупредили в диспетчерской.















Между тем, накануне в Котово наблюдались проблемы с отоплением из-за падения давления в связи с нехваткой воды при подаче на котельную. К 15-00 ч. 11 февраля, по данным Единого портала ЖКХ Котово, давление нормализовалось и в многоквартирные дома начало поступать тепло.





