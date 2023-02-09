Саратовские вандалы обклеили незаконной рекламой два района Волгограда: видео

В Волгограде на троих жителей Саратова составлены административные протоколы за массовую расклейку рекламных объявлений. Как сообщает ИА «Высота 102», молодые люди клеили листовки даже на асфальте.





— 9 февраля 2023 года в полицию Волгограда поступило заявление представителя городской администрации о привлечении к ответственности неизвестных лиц, массово расклеивших объявления на остановочных павильонах Ворошиловского района, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Личности граждан установлены. В отношении троих жителей Саратова сотрудниками полиции составлены административные протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 8.4. Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

В полицейском ведомстве уточнили, что за размещение объявлений, листовок и иной наружной информации в не установленных для этих целей местах, предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.





В пресс-службе мэрии Волгограда пояснили, что обращение в полицию направил департамент городского хозяйства.

— Группа молодых людей в спортивных костюмах попала в поле зрения городских служб в тот момент, когда, передвигаясь по Ворошиловскому и Центральному районам на кроссовере с номерными знаками Саратовской области, наклеивала на остановочных павильонах, мачтах наружного освещения, ограждениях, а также на брусчатке пешеходных зон бумажные объявления рекламного характера. Для фиксации бумажных объявлений использовались особо прочные составы клея, несмываемые обычными средствами, — добавили в городской администрации.





В администрации города-героя с сожалением отметили, что труд дорожников и районных коммунальных служб идет прахом. Регулярно очищаемые от надписей и незаконно размещаемых листовок объекты городского хозяйства вновь и вновь требуют к себе внимания из-за подобных происшествий.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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