В Волгограде вандалы оторвали уши Чебурашке и Смешарику

В Красноармейском районе Волгограда вандалы повредили, установленные в конце мая прошлого года арт-объекты — топиарные фигуры Чебурашки и одного из персонажей мультфильма «Смешарики». Инсталляцию разместили в парке на бульваре Энгельса.

— Администрации района уже давно пора поставить камеры в самом людном месте Красноармейского района, — считает один из местных жителей. — Уже даже и не удивляешься происходящему.





Другая местная жительница с иронией отметила, что «уши подложили к ежику, будто это он их оторвал».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о монтаже на юге Волгограда гигантских букв. Силами частной компании на бульваре Энгельса установили фигуры Чебурашки и Крокодила Гены. Особенно приглянулись детям зеленые пушистые зайчики.

Фото: Алексей Тарасов, Дарья Авдеева / vk.com